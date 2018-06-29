Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı ve son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

2018 Dünya Kupasında dün akşam oynanan İngiltere - Belçika maçının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Böylece 2. turda Uruguay - Portekiz, Fransa - Arjantin, Brezilya - Meksika, Belçika - Japonya, İspanya - Rusya, Hırvatistan - Danimarka, İsveç - İsviçre ve Kolombiya - İngiltere maçları oynanacak.

Grup liderleriyle grup ikincilerinin eşleşeceği ve 30 Haziran - 3 Temmuz arasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:

30 Haziran Cumartesi

17.00: Fransa - Arjantin

21.00 Uruguay - Portekiz

1 Temmuz Pazar:

17.00: İspanya - Rusya

21.00 Hırvatistan - Danimarka

2 Temmuz Pazartesi:

17.00 Brezilya - Meksika

21.00 Belçika - Japonya

3 Temmuz Salı

17.00 İsveç - İsviçre

21.00 Kolombiya - İngiltere

Kaynak: haberinburada