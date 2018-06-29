DÜNYA KUPASINDA SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı ve son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
2018 Dünya Kupasında dün akşam oynanan İngiltere - Belçika maçının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Böylece 2. turda Uruguay - Portekiz, Fransa - Arjantin, Brezilya - Meksika, Belçika - Japonya, İspanya - Rusya, Hırvatistan - Danimarka, İsveç - İsviçre ve Kolombiya - İngiltere maçları oynanacak.
Grup liderleriyle grup ikincilerinin eşleşeceği ve 30 Haziran - 3 Temmuz arasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:
30 Haziran Cumartesi
17.00: Fransa - Arjantin
21.00 Uruguay - Portekiz
1 Temmuz Pazar:
17.00: İspanya - Rusya
21.00 Hırvatistan - Danimarka
2 Temmuz Pazartesi:
17.00 Brezilya - Meksika
21.00 Belçika - Japonya
3 Temmuz Salı
17.00 İsveç - İsviçre
21.00 Kolombiya - İngiltere
Kaynak: haberinburada
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