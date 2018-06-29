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Dünya Kupasında Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu
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Dünya Kupasında son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

DÜNYA KUPASINDA SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı ve son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Tarih : 29 Haziran 2018, 10:00
Puan Ver : Dünya Kupasında Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu(10/10)6

2018 Dünya Kupasında dün akşam oynanan İngiltere - Belçika maçının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Böylece 2. turda Uruguay - Portekiz, Fransa - Arjantin, Brezilya - Meksika, Belçika - Japonya, İspanya - Rusya, Hırvatistan - Danimarka, İsveç - İsviçre ve Kolombiya - İngiltere maçları oynanacak.

Grup liderleriyle grup ikincilerinin eşleşeceği ve 30 Haziran - 3 Temmuz arasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:

30 Haziran Cumartesi

17.00: Fransa - Arjantin

21.00 Uruguay - Portekiz

1 Temmuz Pazar:

17.00: İspanya - Rusya

21.00 Hırvatistan - Danimarka

2 Temmuz Pazartesi:

17.00 Brezilya - Meksika

21.00 Belçika - Japonya

3 Temmuz Salı

17.00 İsveç - İsviçre

21.00 Kolombiya - İngiltere

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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