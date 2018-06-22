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Dünya Kupasında Sırbistan'a son dakika şoku!

DÜNYA KUPASINDA SIRBİSTAN'A SON DAKİKA ŞOKU!

Dünya Kupasında İsviçre, Sırbistan'ı 89. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Tarih : 22 Haziran 2018, 23:40
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2018 Dünya Kupasında Sırbistan ile İsviçre kozlarını paylaştı. Kaliningrad Stadı'nda oynanan mücadelede İsviçre 90. dakikada bulduğu golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Müsabakada Sırbistan'ın golünü 5. dakikada Aleksandar Mitrovic, İsviçre'nin gollerini ise 52. dakikada Granit Xhaka ve 90. dakikada Shaqiri kaydetti.

SIRBİSTAN 3 PUANDA KALDI

Bu sonuçla ilk maçta Kosta Rika'yı mağlup eden Sırbistan'ın puanı 3'te kaldı. Brezilya ile oynadığı ilk maçtan da 1 puanla ayrılan İsviçre toplam puanını 4'e yükseltti ve Brezilya ile liderliği paylaştı. Grubun son maçında 4 puanlı Brezilya, Sırbistan ile karşılaşırken İsviçre, henüz puanı bulunmayan Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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