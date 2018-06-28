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Dünya Kupasında Senegal, Kolombiya ile Karşılaşıyor

DÜNYA KUPASINDA SENEGAL, KOLOMBİYA İLE KARŞILAŞIYOR

Dünya Kupası H Grubunda Senegal ile Kolombiya, 2. tura yükselmek için karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

Tarih : 28 Haziran 2018, 17:30
Puan Ver : Dünya Kupasında Senegal, Kolombiya İle Karşılaşıyor(10/10)6

2018 Dünya Kupası H Grubu'nda Senegal ile Kolombiya 2. tura yükselmek için kozlarını paylaşıyor.

Bu karşılaşma öncesinde aynı puana sahip olduğu Japonya ile ilk 2 sırada yer alan Senegal'in 4, üçüncü basamaktaki Kolombiya'nın ise 3 puanı bulunuyor. Senegal'e son 16 turuna yükselmesi için beraberlik yeterli olacak.

Samara Arenada oynanan mücadele saat 17.00'de başladı ve TRT Spor'dan yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

1' Hakemin düdüğü geldi ve karşılaşma başladı.

İLK 11'LER

SENEGAL:

K. N'Diaye; Gassama, Sané, Koulibaly, Sabaly; Sarr, Gueye, Kouyate, Keita Baldé; Mané, Niang.

KOLOMBİYA:

Ospina; Arias, Mina, Mojica, Davinson; Sanchez, Uribe, Cuadrado, Quintero, James; Falcao.

GRUBUN DİĞER MAÇI: JAPONYA - POLONYA

Grubun diğer maçında ise Japonya ile Polonya karşılaşıyor. Bu mücadele öncesinde Nagatomo'lu Japonya'nın 4 puanı bulunurken, elenmesi kesinleşen Polonya ise puanla tanışamadı. 17.00'de başlayan maç, 0-0 devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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