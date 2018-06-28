DÜNYA KUPASINDA SENEGAL, KOLOMBİYA İLE KARŞILAŞIYOR
Dünya Kupası H Grubunda Senegal ile Kolombiya, 2. tura yükselmek için karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.
2018 Dünya Kupası H Grubu'nda Senegal ile Kolombiya 2. tura yükselmek için kozlarını paylaşıyor.
Bu karşılaşma öncesinde aynı puana sahip olduğu Japonya ile ilk 2 sırada yer alan Senegal'in 4, üçüncü basamaktaki Kolombiya'nın ise 3 puanı bulunuyor. Senegal'e son 16 turuna yükselmesi için beraberlik yeterli olacak.
Samara Arenada oynanan mücadele saat 17.00'de başladı ve TRT Spor'dan yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM
1' Hakemin düdüğü geldi ve karşılaşma başladı.
İLK 11'LER
SENEGAL:
K. N'Diaye; Gassama, Sané, Koulibaly, Sabaly; Sarr, Gueye, Kouyate, Keita Baldé; Mané, Niang.
KOLOMBİYA:
Ospina; Arias, Mina, Mojica, Davinson; Sanchez, Uribe, Cuadrado, Quintero, James; Falcao.
GRUBUN DİĞER MAÇI: JAPONYA - POLONYA
Grubun diğer maçında ise Japonya ile Polonya karşılaşıyor. Bu mücadele öncesinde Nagatomo'lu Japonya'nın 4 puanı bulunurken, elenmesi kesinleşen Polonya ise puanla tanışamadı. 17.00'de başlayan maç, 0-0 devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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