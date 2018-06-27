2018 FIFA Dünya Kupasında A, B, C ve D gruplarında maçlar sona ererken, Hırvatistan'ın İzlanda'dan gol yemesiyle birlikte turnuvada gol yemeyen tek takım Uruguay oldu.

2018 FIFA Dünya Kupasında A, B, C ve D gruplarında maçlar sona ererken, Hırvatistan'ın İzlanda'dan gol yemesiyle birlikte turnuvada gol yemeyen tek kaleci Muslera oldu.

2018 FIFA Dünya Kupasında A, B, C ve D gruplarında maçlar sona ererken, Hırvatistan'ın İzlanda'dan gol yemesiyle birlikte turnuvada gol yemeyen tek takım Uruguay oldu.

URUGUAY GRUBUNU 9 PUANLA LİDER TAMAMLADI

Dünya Kupası A Grubunda 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselen ve B Grubu ikincisi Portekiz ile eşleşen Uruguay, 3 maçında da kalesini gole kapatan tek takım konumunda. Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera'nın kalesini korduğu Uruguay, ilk maçında Mısır'ı ve ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 1-0, son maçında ise Rusya'yı 3-0 mağlup ederek +5 averaj ve 9 puan ile birlikte son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

TÜM MAÇLARDA OYNAYIP GOL YEMEYEN TEK İSİM MUSLERA

Uruguay, A Grubunda oynadığı 3 maçta da gol yemezken, bu karşılaşmalarda kalesini gole kapatan file bekçisi ise Fernando Muslera oldu. Galatasaray'da forma giyen Muslera, tüm grup maçlarında forma giyip gol yemeyen tek kaleci olmayı başardı.

Kaynak: haberinburada