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Dünya Kupasında mücadele eden futbolcuların uçağı havada alev aldı

DÜNYA KUPASINDA MÜCADELE EDEN FUTBOLCULARIN UÇAĞI HAVADA ALEV ALDI

Suudi Arabistan Milli Takımını taşıyan uçak, havada alev aldı. Uçak, acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Tarih : 18 Haziran 2018, 23:30
Puan Ver : Dünya Kupasında Mücadele Eden Futbolcuların Uçağı Havada Alev Aldı(9/10)5

Dünya Kupasında korkutan bir haber geldi. Suudi Arabistan'ı Uruguay maçı için Rostov'a taşıyan uçak, havadayken kanattan alevlerin yükselmesinin ardından acil iniş yapmak zorunda kaldı.

"UÇAK TEHLİKESİZ İNDİ"

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nu açıklamasında, "Federasyon, motordaki küçük bir teknik arızadan dolayı yaşanan problemin ardından bir sorun olmadığını belirtiyor. Uçak tehlikesiz bir şekilde indi ve kafile otele doğru yolculuğuna başladı" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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