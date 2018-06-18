Dünya Kupasında korkutan bir haber geldi. Suudi Arabistan'ı Uruguay maçı için Rostov'a taşıyan uçak, havadayken kanattan alevlerin yükselmesinin ardından acil iniş yapmak zorunda kaldı.

"UÇAK TEHLİKESİZ İNDİ"

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nu açıklamasında, "Federasyon, motordaki küçük bir teknik arızadan dolayı yaşanan problemin ardından bir sorun olmadığını belirtiyor. Uçak tehlikesiz bir şekilde indi ve kafile otele doğru yolculuğuna başladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada