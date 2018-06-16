Dünya Kupasında Messi'nin de formasını giydiği Arjantin, D Grubu ilk maçında İzlanda ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma, 0-0 devam ediyor.

2018 Dünya Kupası D Grubunda, 2014 Dünya Kupasında final oynayan ve kupayı Almanya'ya kaptıran Arjantin, tarihinde ilk kez bu kupada boy gösteren İzlanda ile karşılaşıyor.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşma, başkent Moskova'daki Spartak Stadında oynanıyor ve TRT 1 ekranlarından naklen ekrana geliyor. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetiyor.

CANLI ANLATIM

1' Mücadele, hakemin düdüğüyle başladı!

İLK 11'LER

ARJANTİN:

Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Biglia, Mascherano; Meza, Messi, Di María; Aguero.

İZLANDA:

Halldórsson, Saevarsson, Árnason, R Sigurdsson, Magnússon, Gudmundsson, Gunnarsson, Hallfredsson, Bjarnason, G.Sigurdsson, Finnbogason.

Kaynak: haberinburada