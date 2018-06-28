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Dünya Kupasında Kolombiya, Üst Tura Senegal'i Yenerek Çıktı
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Dünya Kupasında Kolombiya, Üst Tura Senegal'i Yenerek Çıktı

DÜNYA KUPASINDA KOLOMBİYA, ÜST TURA SENEGAL'İ YENEREK ÇIKTI

Dünya Kupasında Kolombiya, Senegal'i 1-0 yendi ve Japonya ile birlikte gruptan çıktı.

Tarih : 28 Haziran 2018, 19:30
Puan Ver : Dünya Kupasında Kolombiya, Üst Tura Senegal'i Yenerek Çıktı(7/10)3

Dünya Kupası H Grubu maçında Senegal ile Kolombiya bir üst tura yükselebilmek için kozlarını paylaştı. Dramatik bir sona sahne olan maçı 1-0 Kolombiya kazandı ve Senegal turnuvaya veda etti.

Samara Stadı'nda oynanan maçta Kolombiya'nın tek golünü 74. dakikada ismi Fenerbahçe ile anılan Yerry Mina kaydetti.

17'DE PENALTI İPTAL EDİLDİ

Senegal, Mane'nin ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından bir penaltı kazandı fakat hakem Mazic, VAR hakemlerinin uyarısıyle pozisyonu izledi ve penaltıyı iptal etti.

SARI KARTLA ELENDİLER

Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Kolombiya grubu birinci sırada tamamlayarak turladı. Grup ikinciliği ise nadir rastlanacak bir olaya sahne oldu. 4 puanı bulunan Sengal, Japonya ile attığı-yediği gol sayısı, ikili averajın eşit olması sonrası FIFA Fair Play kuralları gereği görülen sarı kartlar baz alındı. Rakibine göre daha fazla sarı kart gören Senegal 3. sırada yer alarak turnuvaya veda etti. Polonya ise 3 paunla son sırada yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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