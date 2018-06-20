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Dünya Kupasında kırmızı alarm! Eczaneler ağzına kadar doldu

DÜNYA KUPASINDA KIRMIZI ALARM! ECZANELER AĞZINA KADAR DOLDU

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasına giden taraftarlar, maçların keyfini çıkarırken aynı zamanda sivrisineklerle uğraşıyor.

Tarih : 20 Haziran 2018, 14:00
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Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası için Moskova'da bulunan taraftarlar, Volgograd Stadyumu'nun içinde bulunduğu Volgograd bölgesinde sivrisineklerle savaşıyor. Sıcaklarında artmasıyla çoğalan sivrisinekler nedeniyle Rusya'ya ülkelerini desteklemeye gelen taraftarlar oldukça huzursuz olurken, bölgede yaşayan halk da aynı durumdan şikayetçi. Hem Rus halkının hem de taraftarların eczanelerde satılan sinek kovuculara talebi yüksek olunca raflarda bu ürünlerden kalmadı.

MOSKOVA'DA ACİL DURUM İLAT ETTİLER

Durum üzerine Moskova'da acil durum ilan edilerek sinek kovucu temini yapılıyor. Dünya Kupası Organizasyon Komitesi, daha önce yasaklanan sinek kovucuların stadyum ve yasaklı bölgelere sokulabileceğini duyurdu. Açıklamada gazlı sinek ilaçlarının ise sokulamayacağı uyarısında bulunuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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