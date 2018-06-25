DÜNYA KUPASINDA İSPANYA, FAS İLE 2-2 BERABERE VE B GRUBUNU LİDER TAMAMLADI
Dünya Kupası B Grubu maçında İspanya, Fas ile 2-2 berabere kaldı ve ve grubu lider bitirdi. Matadorlar bu sonuçla A grubunu ikinci sırada tamamlayan Rusya'nın rakibi oldu.
Kaynak: haberinburada
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