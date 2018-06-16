DÜNYA KUPASINDA İLGİ ODAĞI MESSİ OLDU
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasında oynanan Arjantin ile İzlanda maçı öncesinde ilgi odağı, Güney Amerika ekibinin yıldızı Lionel Messi oldu.
Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda Arjantin ile İzlanda arasında başkent Moskova'da oynanan karşılaşma öncesinde ilgi odağı Güney Amerika ekibinin yıldızı Lionel Messi oldu.
Karşılaşmanın oynandığı Spartak Stadı'nın etrafını dolduran Arjantinliler, Messi formaları, posterleri ve tezahüratları ile Arjantinli yıldıza olan güvenlerini ortaya koydu.
POSTERLERİN ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
Yüzlerini mavi-beyazlı renklere boyayan Arjantinli taraftarlar, dev Messi posterlerinin önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi.
Güney Amerika ekibinin taraftarları, efsaneleri Diego Armando Maradona'yı da unutmadı. Maradona formaları giyen taraftarlar, efsane futbolcuları lehine tezahüratlar yaptı.
İzlandalı taraftarların da zaman zaman "Messi kim?" tezahüratları yapması dikkati çekti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediciklerin Seçimlerde Kimi Destekleyecekleri Belli Oldu!
- Erdoğan: Hayvan Haklarıyla İlgili Yaptırım Tasarısını Yeni Dönemde Yürürlüğe Koyacağız
- Askerlere Yıllarca Bomba Atan Taliban Militanları, Bu Kez Çiçek Attı!
- Erdoğan'dan İnce'ye Köprü Cevabı: Bir Daha Ki Bayrama Hepsini Ücretsiz Yaparız
- 4 Yaşındaki Küçük Kız Bayramlaşmak İçin Gittiği Dedesinin Köyünde Kayboldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 31 Yıl Önce Yol Kenarında Bulunan Esrarengiz Cesedin Sırrı Çözüldü
- Sevgilisini Başka Biriyle Öpüşürken Yakalayan Gencin İntikamı Fena Oldu
- Kuantum Sayesinde Süper Güvenli Ve Hızlı İnternet Geliyor
- Sarhoş Alman Mutfakta Dengesini Kaybedince Tavanın Sapı Gözüne Saplandı
- Einstein'ın Seyahat Günlüklerindeki Irkçı İfadeler Gün Yüzüne Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar