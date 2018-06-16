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Dünya Kupasında ilgi odağı Messi oldu

DÜNYA KUPASINDA İLGİ ODAĞI MESSİ OLDU

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasında oynanan Arjantin ile İzlanda maçı öncesinde ilgi odağı, Güney Amerika ekibinin yıldızı Lionel Messi oldu.

Tarih : 16 Haziran 2018, 19:10
Puan Ver : Dünya Kupasında İlgi Odağı Messi Oldu(6/10)2

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda Arjantin ile İzlanda arasında başkent Moskova'da oynanan karşılaşma öncesinde ilgi odağı Güney Amerika ekibinin yıldızı Lionel Messi oldu.

Karşılaşmanın oynandığı Spartak Stadı'nın etrafını dolduran Arjantinliler, Messi formaları, posterleri ve tezahüratları ile Arjantinli yıldıza olan güvenlerini ortaya koydu.

POSTERLERİN ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Yüzlerini mavi-beyazlı renklere boyayan Arjantinli taraftarlar, dev Messi posterlerinin önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güney Amerika ekibinin taraftarları, efsaneleri Diego Armando Maradona'yı da unutmadı. Maradona formaları giyen taraftarlar, efsane futbolcuları lehine tezahüratlar yaptı.

İzlandalı taraftarların da zaman zaman "Messi kim?" tezahüratları yapması dikkati çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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