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Dünya Kupasında Hırvatistan, Nijerya'yı Rahat Geçti: 2-0
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Dünya Kupasında Hırvatistan, Nijerya'yı Rahat Geçti: 2-0

DÜNYA KUPASINDA HIRVATİSTAN, NİJERYA'YI RAHAT GEÇTİ: 2-0

Dünya Kupası D Grubunda Hırvatistan, Nijerya'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla "merhaba" dedi.

Tarih : 17 Haziran 2018, 00:20
Puan Ver : Dünya Kupasında Hırvatistan, Nijerya'yı Rahat Geçti: 2-0(9/10)5

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Afrika temsilcisi Nijerya ile karşılaştı. Kaliningrad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan 2-0 kazandı.

Müsabakada Hırvatistan'ın gollerini 32. dakikada Oghenekaro Etebo kendi kalesine ve 71. dakikada Luka Modric penaltıdan kaydetti.

HIRVATİSTAN LİDER!

Bu sonuçla Hırvatistan D grubuna lider başladı. Grubun ilk maçında ise Arjantin ile İzlanda 1-1 berabere kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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