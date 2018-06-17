Dünya Kupası D Grubunda Hırvatistan, Nijerya'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla "merhaba" dedi.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Afrika temsilcisi Nijerya ile karşılaştı. Kaliningrad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan 2-0 kazandı.

Müsabakada Hırvatistan'ın gollerini 32. dakikada Oghenekaro Etebo kendi kalesine ve 71. dakikada Luka Modric penaltıdan kaydetti.

HIRVATİSTAN LİDER!

Bu sonuçla Hırvatistan D grubuna lider başladı. Grubun ilk maçında ise Arjantin ile İzlanda 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: haberinburada