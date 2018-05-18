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DÜNYA KUPASINDA HİLE SKANDALI! PLATİNİ İTİRAF ETTİ


Dünya Kupasında hile skandalı! Platini itiraf etti
Tarih : 18 Mayıs 2018, 19:00
Puan Ver : Dünya Kupasında Hile Skandalı! Platini İtiraf Etti(9/10)5

UEFA eski başkanı Micheal Platini, 98 Dünya Kupasında hile yapıldığını itiraf etti.

Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'equipe'te yer alan habere göre Platini bu final için çeşitli hesaplamalar yaptıklarını söyledi. 98 Dünya Kupası'nın finalinde ise Fransa, Brezilya'yı 3-0 mağlup etmişti.

"AYARLAMALAR YAPILDI"

Platini, 98 Dünya Kupası ile ilgili tarihi itiraflarda bulunurken kura çekimi öncesi Brezilya ve Fransa'nın karşılaşmamaları için ayarlamalar yapıldığını söyledi. Kura çekimi öncesinde yapılan hesaplamalarla birlikte, Fransa C Grubu'nda, Brezilya ise A Grubu'nda yer almıştı. İki takımın da gruplarını ilk sırada bitirmeleri durumunda final maçından önce karşılaşmalarının önüne geçilmiş oldu.

İki takım finalde karşı karşıya gelirken, Fransa rakibi Brezilya'yı Zidane(2) ve Petit'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek Dünya şampiyonu olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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