DÜNYA KUPASINDA GÜNÜN SON MAÇI BAŞLADI
2018 Dünya Kupası günün son maçında Hırvatistan ile Nijerya karşı karşıya geliyor. 22.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
2018 Dünya Kupasında günün son maçında Hırvatistan ile Nijerya karşı karşıya geliyor.
Kaliningrad'daki Kaliningrad Stadında oynanan D Grubu mücadelesi, 22.00'de başladı.
CANLI ANLATIM
1' Hakemin düdüğüyle birlikte Hırvatistan - Nijerya mücadelesi başladı.
İLK 11'LER:
HIRVATİSTAN:
Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Modric, Rebic, Kramaric, Perisic, Mandzukic
NİJERYA:
Uzoho; Abdullahi, Troost-Ekong, Omeruo, Idowu; Etebo, Ndidi, Mikel; Iwobi, Moses, Ighalo.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Meteoroloji'den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı: Yerel Ve Kuvvetli Olacak
- Irkçı-Faşist Altın Şafak Partisi Milletvekili Kostas Barbarusis, Başbakan Çipras'ı Vatan Haini İlan Etti
- Vicdansız Baba İle Oğlunun Sokak Köpeğini Pompalı Tüfekle Vurduğu Anlar Kamerada
- Moskova'da Taksi Kalabalığın Arasına Daldı: 8 Yaralı
- Erdoğan'dan Çarpıcı Çıkış: Siyasi Hayatımda İki Kere Tacize Uğradım, Biri Suruç Diğeri Hopa
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'da İşçiler Yolda Uyuyan Köpeğin Üstüne Asfalt Döktü, Hayvanseverler Ayağa Kalktı
- 31 Yıl Önce Yol Kenarında Bulunan Esrarengiz Cesedin Sırrı Çözüldü
- Sevgilisini Başka Biriyle Öpüşürken Yakalayan Gencin İntikamı Fena Oldu
- Kuantum Sayesinde Süper Güvenli Ve Hızlı İnternet Geliyor
- Sarhoş Alman Mutfakta Dengesini Kaybedince Tavanın Sapı Gözüne Saplandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar