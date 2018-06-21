DÜNYA KUPASINDA GÜNÜN İLK MAÇI GOLLE BAŞLADI
Dünya Kupasında Danimarka ile Avustralya, tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Saat 15.00'te başlayan maç, Danimarka'nın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.
2018 FIFA Dünya Kupası C Grubundaki ikinci maçlarında bugün birbirlerine rakip olan Danimarka ile Avustralya, tarihlerinde ilk kez bir resmi müsabakada karşılaşıyor.
Saat 15.00'te başlayan maç, Samara Arenada oynanıyor. Mücadele, TRT 1 ve TRT 4'ten canlı yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM
1' Hakemin düdüğüyle birlikte ilk yarı başladı.
İLK 11'LER:
DANİMARKA:
Schmeichel, Stryger, Christensen, Kjaer, Dalsgaard, Delaney, Schone, Sisto, Eriksen, Poulsen, Nicolai Jorgensen.
AVUSTRALYA:
Ryan, Sainsbury, Risdon, Behich, Milligan, Rogic, Jedinak, Mooy, Nabbout, Kruse, Leckie.
Kaynak: haberinburada
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