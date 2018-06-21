Dünya Kupasında Danimarka ile Avustralya, tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Saat 15.00'te başlayan maç, Danimarka'nın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubundaki ikinci maçlarında bugün birbirlerine rakip olan Danimarka ile Avustralya, tarihlerinde ilk kez bir resmi müsabakada karşılaşıyor.

Saat 15.00'te başlayan maç, Samara Arenada oynanıyor. Mücadele, TRT 1 ve TRT 4'ten canlı yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

1' Hakemin düdüğüyle birlikte ilk yarı başladı.

İLK 11'LER:

DANİMARKA:

Schmeichel, Stryger, Christensen, Kjaer, Dalsgaard, Delaney, Schone, Sisto, Eriksen, Poulsen, Nicolai Jorgensen.

AVUSTRALYA:

Ryan, Sainsbury, Risdon, Behich, Milligan, Rogic, Jedinak, Mooy, Nabbout, Kruse, Leckie.

Kaynak: haberinburada