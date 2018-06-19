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Dünya Kupasında günün ilk maçı başladı

DÜNYA KUPASINDA GÜNÜN İLK MAÇI BAŞLADI

Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Kolombiya, Japonya ile karşılaşıyor. Saat 15.00'te başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

Tarih : 19 Haziran 2018, 15:30
Puan Ver : Dünya Kupasında Günün İlk Maçı Başladı(8/10)4

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçında Kolombiya ile Japonya karşılaşıyor.

Saat 15.00'de Mordovia Arena'da başlayan mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi Sloven hakem Damir Skomina yönetiyor.

CANLI ANLATIM

1' Hakem Skomina'nın düdüğüyle ilk yarı başladı.

İLK 11'LER

KOLOMBİYA:

Ospina, O.Murillo, Arias, J.Mojica, D.Sancez, C.Sanchez, Cuardrado, J.Lerma, J. Quintero, Falcao, Izquierdo

JAPONYA:

Kawashima, Shoji, Nagatomo, H.Sakai, Yoshida, Shibasaki, Haraguchi, Kagawa, Inue, Hasebe, Osako

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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