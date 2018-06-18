Dünya Kupası F Grubunda İsveç, Güney Kore ile karşı karşıya geliyor. Saat 15.00'te başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

Rusya'da Dünya Kupası heyecanı sürerken, F Grubunun ikinci maçında İsveç ile Güney Kore karşı karşıya geliyor.

Mücadele Nizhny Novgorod şehrinde oynanıyor. 15.00'te başlayan mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonundan Joel Augilar yönetiyor.

CANLI ANLATIM

1' Mücadelenin ilk yarısı başladı.

İLK 11'LER:

İSVEÇ:

Olsen, Lustig, Granqvist, Jansson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Claesson, Forsberg, Toivonen, Berg

GÜNEY KORE:

Kim Yong Lee, Park Joo-Ho, Young-Gwon Kim, Jang Hyun-Soo, Shin-Wook Kim, Koo Ja-Cheol, Lee Jae-Sung, Ki Sung-Yong, Kim Min-Woo, Heug-Min Son, Hwang Hee-Chan

Kaynak: haberinburada