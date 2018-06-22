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Dünya Kupasında günün ikinci maçı başladı!

DÜNYA KUPASINDA GÜNÜN İKİNCİ MAÇI BAŞLADI!

Dünya Kupası D Grubunda Nijerya ile İzlanda karşı karşıya geliyor. Saat 18.00'de başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

Tarih : 22 Haziran 2018, 18:30
Puan Ver : Dünya Kupasında Günün İkinci Maçı Başladı!(7/10)3

Dünya Kupası D Grubunda Nijerya ile İzlanda, karşı karşıya geliyor. Resmi maçlarda ilk kez birbirlerine rakip olan takımın mücadelesi saat 18.00'de başladı.

Volgograd Arena'da oynanan karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.

İLK 11'LER

NİJERYA:

Uzoho; Omeruo, Ekong, Balogun, Idowu, Moses, Mikel, Ndidi, Etebo, Musa, Iheanacho.

İZLANDA:

Halldorsson, Sævarsson, Ragnar, Árnason, Magnússon, Bjarnasson, Sigurdsson, Gunnarsson, Gislason, Finnbogason, Bödvarsson.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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