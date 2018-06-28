DÜNYA KUPASINDA DEV MAÇ BAŞLADI: İNGİLTERE - BELÇİKA
Dünya Kupası G Grubu son maçında İngiltere, Belçika ile karşılaşıyor. Saat 21.00'de başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.
2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu son maçında İngiltere ile Belçika, karşı karşıya geliyor.
Kaliningrad Stadında oynanan maç, saat 21.00'de başladı. Bu karşılaşma öncesinde son 16 turuna çıkmayı garantileyen iki takım da altışar puana sahip. Takımların attıkları ve yedikleri gol sayıları da eşit.
CANLI ANLATIM
1' Hakemin ilk düdüğüyle birlikte mücadele başladı.
İLK 11'LER
İNGİLTERE:
Pickford, Alexander-Arnold, Jones, Stones, Cahill, Rose, Dier, Delph, Loftus-Cheek, Rashford, Vardy.
BELÇİKA:
Courtois, Boyata, Dendoncker, Vermaelen, Chadli, Dembélé, Fellaini, T. Hazard, Tielemans, Batshuayi, Januzaj.
GRUBUN DİĞER MAÇI: TUNUS - PANAMA
Panama ile Tunus, Mordovia Arena'da 21.00'de başlayan mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadele 0-0 devam ederken TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
Turnuvaya veda eden iki takımın da puanı bulunmuyor. Panama ve Tunus, Dünya Kupasına galibiyetle veda etmek istiyor.
Kaynak: haberinburada
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