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DÜNYA KUPASINDA CÜNEYT ÇAKIR'IN İLK MAÇI BELLİ OLDU


Dünya Kupasında Cüneyt Çakır'ın ilk maçı belli oldu
Tarih : 13 Haziran 2018, 19:10
Puan Ver : Dünya Kupasında Cüneyt Çakır'ın İlk Maçı Belli Oldu(7/10)3

Dünya Kupasında görev alacak Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği ilk maç belli oldu.

Cüneyt Çakır, Dünya Kupası B Grubunda 15 Haziran saat 18:00'de oynanacak Fas - İran maçında düdük çalacak.

Fas ile İran'ın yer aldığı B Grubu'nda Portekiz ve İspanya yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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