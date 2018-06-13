DÜNYA KUPASINDA CÜNEYT ÇAKIR'IN İLK MAÇI BELLİ OLDU
Dünya Kupasında görev alacak Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği ilk maç belli oldu.
Cüneyt Çakır, Dünya Kupası B Grubunda 15 Haziran saat 18:00'de oynanacak Fas - İran maçında düdük çalacak.
Fas ile İran'ın yer aldığı B Grubu'nda Portekiz ve İspanya yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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