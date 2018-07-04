DÜNYA KUPASINDA ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
2018 FIFA Dünya Kupasında son 16 turu maçları tamamlanırken, İsveç ve İngiltere çeyrek finale yükselen son iki takım oldu.
Dünya Kupasında Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlanırken, İsveç ve İngiltere çeyrek finale yükselen son iki takım oldu.
Rusya'nın ev sahipliğinde devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu, oynanan iki maçla sona erdi.
Günün ilk maçında İsviçre ile karşılaşan İsveç, 66. dakikada Forsberg'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
İNGİLTERE PENALTILARLA TURLADI
Diğer son 16 mücadelesinde Kolombiya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Kolombiya'ya penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kuran İngiltere, çeyrek finalde İsveç ile eşleşti.
2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçlarının ardından çeyrek ve muhtemel yarı final eşleşmeleri şöyle gerçekleşti:
ÇEYREK FİNAL
Uruguay-Fransa (6 Temmuz Cuma, Nizhny Novgorod Stadı)
Brezilya-Belçika (6 Temmuz Cuma, Kazan Arena)
Rusya-Hırvatistan (7 Temmuz Cumartesi, Fisht Stadı)
İsveç-İngiltere (7 Temmuz Cumartesi, Samara Arena)
YARI FİNAL
Uruguay-Fransa/ Brezilya-Belçika (10 Temmuz Salı, Krestovsky Stadı)
Rusya-Hırvatistan/ İsveç-İngiltere (11 Temmuz Çarşamba, Luzhniki Stadı)
Kaynak: haberinburada
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