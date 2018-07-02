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Dünya Kupasında Brezilya, Meksika'yla Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

DÜNYA KUPASINDA BREZİLYA, MEKSİKA'YLA KARŞILAŞIYOR! CANLI ANLATIM

Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Meksika karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 17:20
Puan Ver : Dünya Kupasında Brezilya, Meksika'yla Karşılaşıyor! Canlı Anlatım(7/10)3

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Meksika karşı karşıya geliyor.

Samara Arenada oynanan ve çeyrek finale yükselecek ekibin belirleneceği mücadele, 17.00'de başladı.

CANLI ANLATIM

1' Maçın hakemi düdüğü çaldı ve zorlu mücadele başladı.

İLK 11'LER

BREZİLYA:

Alisson; Fágner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Coutinho, Casemiro, Paulinho; Willian, Gabriel Jesús, Neymar.

MEKSİKA:

Ochoa; Álvarez, Ayala, Salcedo, Gallardo; Rafa Márquez; Vela, Héctor Herrera, Guardado, Lozano; Chicharito Hernández.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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