DÜNYA KUPASINDA BELÇİKA - PANAMA MAÇI BAŞLADI
Dünya Kupası G Grubunda Belçika ile Panama karşı karşıya geliyor. Saat 18.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika ile Panama karşı karşıya geliyor. Soçi'deki Fisht Stadında oynanan mücadele saat 18.00'de başladı.
CANLI ANLATIM
10' Belçika, maçın hemen başında rakip takım kalesini adeta ablukaya aldı.
1' Hakemin düdüğü geldi ve karşılaşma başladı.
İLK 11'LER:
BELÇİKA:
Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco, Mertens, Hazard, Lukaku.
PANAMA:
Penedo, Román, Escobar, Davis, Murillo, Gómez, Godoy, Cooper, Bárcenas, Rodríguez, Blas Pérez.
Kaynak: haberinburada
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