Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasında ev sahibi, A Grubu'nun 2. maçında Mısır ile karşılaştı. Açılış maçında Suudi Arabistan'ı 5-0'la geçen ev sahibi maçta taraftarının büyük desteği ile sahaya çıktı. Mısır'da ise Mohammed Salah ilk maçta sakat olması nedeniyle oynamamıştı. Bu maçta 11'e çıktı.

Mücadelenin ilk yarısında oyunun hakimi Rusya olarak göze çarptı. İlk dakikalardan tehlikeli ataklar bulan turnuvanın ev sahibi bunlardan gol sesi çıkartmayı başaramadı. Mısır ise etkisiz bir görüntü sergiledi.

RUSYA İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 2. yarıya fırtına gibi başlayan taraf Rusya oldu ve aradığı golü 47. dakikada Ahmed Fathy'nin topu kendi ağlarına göndermesiyle skordaki denge değişti.

59. dakikada ilk maçın yıldızı Denis Cheryshev yine sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Bu golün hemen 3 dakika sonrası Rusya yine etkili geldi ve ilk maçta gol atan bir diğer isim olan Artem Dzyuba skoru 3-0'a getirdi.

SALAH İLK DÜNYA KUPASI MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

Mısır kalesinde art arda gördüğü gollerle şoka uğradı. İkinci yarıda nadir gelişen Mısır atağında ceza sahası yayının üstünde serbest vuruş kazanıldı. Ancak VAR uygulamasını uyarısı ile hakem Enrique Caceres penaltı kararına hükmetti ve topun başına geçen yıldız futbolcu Salah skoru 3-1'e getirdi.

Bu gol aynı zamanda maçın da sonucu oldu ve Rusya maçtan 3-1'lik gelibiyetle ayrıldı.

Rusya'nın galip gelmesinin ardından Uruguay, Suudi Arabistan'ı yenerse Rusya ve Güney Amerika temsilcisi gruptan çıkmayı garantileyecek.

Hakemimiz Cüneyt Çakır ise bu maçta 4. hakem olarak görev yaptı.

Kaynak: haberinburada