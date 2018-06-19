DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇEN MARQUEZ'İN FUTBOL OYNAMASI YASAKLANDI!
Beş farklı Dünya Kupasında forma giyerek tarihe geçen Rafael Marquez, bir uyuşturucu baronunun paralarını aklamakla suçlandı ve ABD'de futbol oynaması yasaklandı.
Almanya zaferiyle büyük bir sürpriz yapan Mersika Milli Takımını yıkan haber ABD'den geldi.
Meksika Milli Takımının 39 yaşındaki kaptanı Rafael Marquez, kara para aklamakla suçlandı.
KARA PARA AKLADI İDDİASI
Bir uyuşturucu baronuna ait paraları aklamakla suçlanan tecrübeli futbolcunun Meksika ve ABD'de bulunan banka hesapları donduruldu. Aynı zamanda Marquez'in ABD'de futbol oynaması yasaklandı.
Kaynak: haberinburada
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