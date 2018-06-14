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Dünya Kupası spikerinin cinsiyetçi yorumu sosyal medyayı ayağa kaldırdı

DÜNYA KUPASI SPİKERİNİN CİNSİYETÇİ YORUMU SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

2018 Dünya Kupasında Rusya-Suudi Arabistan açılış maçını ekranlara getiren TRT'de spiker Erdoğan Arıkan'ın "Top toplayıcıların tamamı kız, hata yapmaları normal" sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

Tarih : 14 Haziran 2018, 21:40
Puan Ver : Dünya Kupası Spikerinin Cinsiyetçi Yorumu Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı(8/10)4

2018 Dünya Kupası heyecanı Rusya-Suudi Arabistan karşılaşması ile başladı. İlk yarısı 2-0 Rusya'nın üstünlüğü ile sona eren karşılaşmaya TRT spikeri Erdoğan Arıkan damga vurdu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Saat 18.00'da başlayan mücadele öncesi sahadaki top toplayıcıların kız olması sebebiyle topu oyuna geç sokabileceklerini anlayışlı olmak gerektiğini söyleyen Arıkan'a sosyal medyada tepki yağdı.

"ZAMAN ZAMAN HATA YAPMALARI NORMAL"

"Bu maçın şöyle bir özelliği var top toplayıcıların tamamı kız ve zaman zaman hata yapmaları normal" diyen Erdoğan Arıkan'a cinsiyetçi ayrım yapması sebebiyle twitter üzerinden yüzlerce yorum yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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