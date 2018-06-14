2018 Dünya Kupası heyecanı Rusya-Suudi Arabistan karşılaşması ile başladı. İlk yarısı 2-0 Rusya'nın üstünlüğü ile sona eren karşılaşmaya TRT spikeri Erdoğan Arıkan damga vurdu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Saat 18.00'da başlayan mücadele öncesi sahadaki top toplayıcıların kız olması sebebiyle topu oyuna geç sokabileceklerini anlayışlı olmak gerektiğini söyleyen Arıkan'a sosyal medyada tepki yağdı.

"ZAMAN ZAMAN HATA YAPMALARI NORMAL"

"Bu maçın şöyle bir özelliği var top toplayıcıların tamamı kız ve zaman zaman hata yapmaları normal" diyen Erdoğan Arıkan'a cinsiyetçi ayrım yapması sebebiyle twitter üzerinden yüzlerce yorum yapıldı.

Kaynak: haberinburada