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Dünya Kupası Son 16 Turunda Fransa ile Arjantin Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu

DÜNYA KUPASI SON 16 TURUNDA FRANSA İLE ARJANTİN KARŞILAŞACAK! 11'LER BELLİ OLDU

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda heyecan Fransa-Arjantin maçıyla başlıyor. Saat 17.00'de başlayacak dev mücadelede 11'ler belli oldu.

Tarih : 30 Haziran 2018, 16:40
Puan Ver : Dünya Kupası Son 16 Turunda Fransa İle Arjantin Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu(10/10)6

Rusya'da son 16 turu erken final ile başlıyor… Dünya Kupası'nın 2 favori ülkesi Fransa ve Arjantin çeyrek finale çıkmak için kozlarını paylaşacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Matuidi, Griezmann, Giroud, Mbappe

ARJANTİN: Armani, Mercado, Tagliafico, Mascherano, Rojo, Otamendi, Banega, Di Maria, Perez, Pavon, Messi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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