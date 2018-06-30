2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda heyecan Fransa-Arjantin maçıyla başlıyor. Saat 17.00'de başlayacak dev mücadelede 11'ler belli oldu.

Rusya'da son 16 turu erken final ile başlıyor… Dünya Kupası'nın 2 favori ülkesi Fransa ve Arjantin çeyrek finale çıkmak için kozlarını paylaşacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Matuidi, Griezmann, Giroud, Mbappe

ARJANTİN: Armani, Mercado, Tagliafico, Mascherano, Rojo, Otamendi, Banega, Di Maria, Perez, Pavon, Messi

Kaynak: haberinburada