ünya Kupası'nın başlamasına sayılı saatler kala, İspanya Milli Takımı'nda büyük bir kriz yaşanıyor.

Real Madrid, dün İspanya Milli Takımı Julen Lopetegui'yle anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

"BU DURUMU KABUL EDEMEZDİK"

Lopetegui'nin federasyondan izinsiz olarak Real Madrid ile anlaştığı için görevine verildiği belirtilirken İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, "Lopetegui, bilgimiz olmadan Real Madrid'e imza attı. İhanete uğramış hissetmiyorum ama olması gereken buydu. Çok iyi bir teknik adamdı ancak bu davranışı kabul edemezdik" açıklamasını yaptı.

"DÜNYA KUPASINI KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAKLAR"

Konuyla ilgili ilk açıklamasını yapan teknik direktör Lopetegui, "Oyuncularla konuştum, durumu anlayışla karşıladılar. Yeni gelecek antrenörle birlikte Dünya Kupasını kazanmak için her şeyi yapacaklar" dedi.

İspanya Milli Takımı ilk maçını 15 Haziran'da Portekiz ile yapacak.

Kaynak: haberinburada