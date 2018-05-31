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Dünya Kupası Ne Zaman Hangi Kanalda?
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Dünya Kupası ne zaman hangi kanalda?

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

İlk maçın 14 Haziran'da başlayacağı Dünya Kupası, Türkiye'den de canlı olarak yayınlanacak. Peki, Dünya Kupası programı nasıl şekillenecek? Dünya Kupası hangi kanalda sorusunun cevabını ve detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

Tarih : 31 Mayıs 2018, 16:50
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2018 Dünya Kupası bu sene Rusya'da düzenlenecek. Başlamasına kısa bir süre kalan Dünya Kupası'na katılan ülkeler milli takım kadrolarını açıkladı. 8 gruptan oluşacak olan 2018 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? Merak edenler için, Dünya Kupası fikstürü haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte 2018 Dünya Kupası'na dair merak ettiğiniz tüm detaylar…

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 Dünya Kupası grup maçları, 14 Haziran tarihinde başlayacak, 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'da gerçekleştirilecek. Mücadeleler, TRT ekranlarından yayınlanacak.

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

Perşembe 14 Haziran 2018

A Grubu

18:00 Rusya - Suudi Arabistan

Cuma 15 Haziran 2018

A Grubu

15:00 Mısır - Uruguay

B Grubu

18:00 Fas - İran

21:00 Portekiz - İspanya

Cumartesi 16 Haziran 2018

C Grubu

13:00 Fransa - Avustralya

19:00 Peru - Danimarka

D Grubu

16:00 Arjantin - İzlanda

22:00 Hırvatistan - Nijerya

Pazar 17 Haziran 2018

E Grubu

15:00 Kosta Rika - Sırbistan

21:00 Brezilya - İsviçre

F Grubu

18:00 Almanya - Meksika

Pazartesi 18 Haziran 2018

F Grubu

15:00 İsveç - Güney Kore

G Grubu

18:00 Belçika - Panama

21:00 Tunus - İngiltere

Salı 19 Haziran 2018

A Grubu

21:00 Rusya - Mısır

H Grubu

15:00 Kolombiya - Japonya

18:00 Polonya - Senegal

Çarşamba 20 Haziran 2018

A Grubu

18:00 Uruguay - Suudi Arabistan

B Grubu

15:00 Portekiz - Fas

21:00 İran - İspanya

Perşembe 21 Haziran 2018

C Grubu

15:00 Danimarka - Avustralya

18:00 Fransa - Peru

D Grubu

21:00 Arjantin - Hırvatistan

Cuma 22 Haziran 2018

D Grubu

18:00 Nijerya - İzlanda

E Grubu

15:00 Brezilya - Kosta Rika

21:00 Sırbistan - İsviçre

Cumartesi 23 Haziran 2018

F Grubu

18:00 Güney Kore - Meksika

21:00 Almanya - İsveç

G Grubu

15:00 Belçika - Tunus

Pazar 24 Haziran 2018

G Grubu

15:00 İngiltere - Panama

H Grubu

18:00 Japonya - Senegal

21:00 Polonya - Kolombiya

Pazartesi 25 Haziran 2018

A Grubu

17:00 Suudi Arabistan - Mısır

17:00 Uruguay - Rusya

B Grubu

21:00 İran - Portekiz

21:00 İspanya - Fas

Salı 26 Haziran 2018

C Grubu

17:00 Avustralya - Peru

17:00 Danimarka - Fransa

D Grubu

21:00 Nijerya - Arjantin

21:00 İzlanda - Hırvatistan

Çarşamba 27 Haziran 2018

E Grubu

21:00 Sırbistan - Brezilya

21:00 İsviçre - Kosta Rika

F Grubu

17:00 Güney Kore - Almanya

17:00 Meksika - İsveç

Perşembe 28 Haziran 2018

G Grubu

21:00 Panama - Tunus

21:00 İngiltere - Belçika

H Grubu

17:00 Japonya - Polonya

17:00 Senegal - Kolombiya

Cumartesi 30 Haziran 2018

Eleme turu

17:00 C Grubu birincisi - D Grubu ikincisi

21:00 A Grubu birincisi - B Grubu ikincisi

Pazar 1 Temmuz 2018

Eleme turu

17:00 B Grubu birincisi - A Grubu ikincisi

21:00 D Grubu birincisi - C Grubu ikincisi

Pazartesi 2 Temmuz 2018

Eleme turu

17:00 E Grubu birincisi - F Grubu ikincisi

21:00 G GRUBU 1.'Sİ - H GRUBU 2.'Sİ

Salı 3 Temmuz 2018

Eleme turu

17:00 F Grubu birincisi - E Grubu ikincisi

21:00 H GRUBU 1.'Sİ - G GRUBU 2.'Sİ

Cuma 6 Temmuz 2018

Eleme turu

17:00 1. Çeyrek finalist - 2. Çeyrek finalist

21:00 5. Çeyrek finalist - 6. Çeyrek finalist

Cumartesi 7 Temmuz 2018

Eleme turu

17:00 7. Çeyrek finalist - 8. Çeyrek finalist

21:00 3. Çeyrek finalist - 4. Çeyrek finalist

Salı 10 Temmuz 2018

Eleme turu

21:00 Yarı Finalist 1 - Yarı Finalist 2

Çarşamba 11 Temmuz 2018

Eleme turu

21:00 Yarı Finalist 3 - Yarı Finalist 4

Cumartesi 14 Temmuz 2018

Eleme turu

17:00 1. Yarı final mağlubu - 2. Yarı final mağlubu

Pazar 15 Temmuz 2018

Final

18:00 1. Yarı final galibi - 2. Yarı final galibi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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