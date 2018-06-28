DÜNYA KUPASI LANETİ ALMANYA'YI DA VURDU!
Güney Kore'ye 2-0 mağlup olarak Dünya Kupasına 80 yıl sonra veda eden Almanya, Dünya Kupasını kazanarak bir sonraki turnuvaya grup aşamasında veda eden takımlar listesine girdi.
Dünya Kupasına veda eden Almanya 'gruptan çıkamayan son şampiyonlar' kervanına katıldı… F grubuna 1-0'lık şok Meksika yenilgisi ile başlayan Panzerler, ikinci maçta İsveç'i son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek gruptan çıkma umudunu son maça taşımıştı.
Oyunuyla hayal kırıklığı yaratan son şampiyon akıllara 'Acaba yine son şampiyon takım gruptan çıkamayacak mı?' sorularını getirmişti. Güney Kore karşısına bu korkuyla çıkan Almanlar'ın korktuğu şey başına geldi. Rakibine 2-0 mağlup olan Löw'ün takımı bu kötü sonla lanete ortak oldu.
LOW, "BİZ BUNU YAŞAMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ
Turnuva öncesi konuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Joachim Löw, "Neden elendiklerini bilmiyorum ama biz bunu yaşamayacağız. Gruptan çıkacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Almanya, Güney Kore'ye 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından F Grubu'nu sonuncu tamamlayarak ülkesine döndü.
2002'de, 1998'in şampiyonu Fransa, grubunu son sırada bitirmişti. 2010'da ise 2006'nın şampiyonu İtalya yine grubunda sonuncu olmuştu. 2014'te ise İspanya grubunu 3. sırada noktalamış ve gruptan çıkamamıştı. 1978'te bir numaralı kupaya uzanan Arjantin, 1982'de kupaya gruplarda veda etmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul'da Yağmur Ne Zamana Kadar Sürecek?
- İstanbul'da Etkili Olan Kuvvetli Yağış Caddeleri Göle Çevirdi, Araçlar Yollarda Kaldı
- Abd Dışişleri Bakanı, Türkiye'deki Seçimleri Değerlendirdi: Kabul Etmemiz Lazım
- Survivor'ı Sarsan Cinayet İçin Elenen Yarışmacılardan Duygulu Mesajlar
- İstanbul'daki Şiddetli Yağış Atatürk Havalimanında Hava Trafiğini Aksattı
EKONOMİ HABERLERİ
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
- Türkiye'den Abd'ye Misilleme! Bazı Ürünlere Ek Vergi Getirildi
- Kuyumcular Uyardı! Yeni Evlilerin Kabusu Oldu
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kask Takan Hırsızlar, 3 Yaşındaki Çocuğu Annesinin Elinden Alıp Kaçırmaya Çalıştı
- Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar