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Dünya Kupası için Giuliano'nun ismi ayyuka çıktı

DÜNYA KUPASI İÇİN GİULİANO'NUN İSMİ AYYUKA ÇIKTI

Brezilyalı taraftarlar, "Milli Takıma hangi futbolcuları çağırırdın?" anketinde en fazla oyu Fenerbahçeli futbolcu Giuliano'ya verdi.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 15:00
Puan Ver : Dünya Kupası İçin Giuliano'nun İsmi Ayyuka Çıktı(5/10)1

Dünya Kupası yaklaşırken ülkelerin milli takımları da yavaş yavaş belli oluyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre; bu görüntüde de en çok merak edilen kadro ise kupanın bir numaralı favorisi olan Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu.

BREZİLYA KADROSU İÇİN ANKET YAPTILAR

Hangi isimlerin takımda yer alacağı daha belirlenmezken Türkiye'den kadroya kimin gireceği de merak konusu. Brezilya'da bunun için "Dünya Kupası için hangi futbolcuları kadroya çağırırdın?" şeklinde bin anket düzenlendi...

TARAFTARLAR GIULIANO'YU İSTİYOR

Ankette taraftarlar Fenerbahçeli Giuliano için 27 bin 057, Beşiktaşlı Talisca için ise 23 bin 277 oy kullanarak Sarı-Lacivertliler'in yıldızını ön plana çıkardılar. Oylamada Gil, Jo, Lucas lima, Dudu ve Willian Jose ise en az oy alan futbolcular oldular.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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