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Dünya Kupası heyecanı Mısır ile Uruguay maçıyla devam ediyor

DÜNYA KUPASI HEYECANI MISIR İLE URUGUAY MAÇIYLA DEVAM EDİYOR

Dünya Kupası A Grubu maçında Mısır ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Saat 15.00'da başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

Tarih : 15 Haziran 2018, 15:40
Puan Ver : Dünya Kupası Heyecanı Mısır İle Uruguay Maçıyla Devam Ediyor(9/10)5

2018 Dünya Kupası ikinci gününde A Grubunda Mısır ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Saat 15.00'da başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah yedekler arasında...

CANLI ANLATIM

1' Zorlu mücadele başladı.

İLK 11'LER

MISIR: Elshenawy, Fathy, Gabr, Hegazy, Abdelshafy, Elneny, Hamed, Warda, ElSaid, Trezeguet, Mohsen

URUGUAY: Muslera, Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Bentancur, Vecino, Nandez, De Arrascaeta, Cavani, Suarez

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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