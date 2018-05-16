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Dünya Kupası Hakemi, Şike Nedeniyle Meslekten Ömür Boyu Men Edildi

DÜNYA KUPASI HAKEMİ, ŞİKE NEDENİYLE MESLEKTEN ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Dünya Kupası maçlarını da yönetecek olan hakemi şike nedeniyle meslekten ömür boyu ihraç etti.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : Dünya Kupası Hakemi, Şike Nedeniyle Meslekten Ömür Boyu Men Edildi(10/10)6

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu (SAFF), Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası finallerinde maç yönetmeye hazırlanan hakem Fahad Al Mirdasi'yi şike nedeniyle ömür boyu men cezasına çarptırdı.

Al Mirdasi, Cumartesi günü oynanan Kral Kupası finali öncesi Al İttihad başkanı Hamad Al Senaie'ye şike teklifinde bulundu. Al Sneaie, şike teklifinin bulunduğu WhatsApp mesajlarını Federasyona iletti. Federasyonun şikayeti üzerine Al Mirdasi polis tarafından gözlem altına alındı ve burada şike itirafı yaptı. SAFF olayın ardından 2011'den bu yana FIFA hakem listesinde bulunan Fahad Al Mirdasi'ye ömür boyu men cezası verdi.

FEDERASYON FİNAL MAÇINDAN ÖNCE HAKEMİ MAÇTAN ÇEKTİ

SAFF, geçen sezon Rusya'da düzenlenen Konfederasyonlar Kupası'nda da düdük çalan ve bir hafta sonra 2018 Dünya Kupası finallerinde görev almaya hazırlanan Fahad Al Mirdasi'nin men edilmesi için Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) başvuruda bulundu. Federasyon, Cumartesi günü oynanan final maçından hemen önce Fahad Al Mirdasi'yi görevden çekerken; karşılaşmayı SAFF tarafından geçen yıl hakem komitesinin başına getirilen eski Premier Lig hakemlerinden Mark Clattenburg yönetti.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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