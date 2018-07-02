2018 Dünya Kupası'nda, İspanya - Rusya maçının ardından Hırvatistan-Danimarka maçı da penaltılara kaldı. 1-1 biten mücadeleyi penaltı atışlarında kazanan Hırvatistan çeyrek finale yükseldi.

4 DAKİKADA İKİ GOL

Maça hızlı başlayan Danimarka 1. dakikada öne geçti. Maçın ilk dakikasında Thomas Delaney'in assitini değerlendiren Zanka, maçın ilk golünü atan isim oldu.

Gollü başlayan maçta eşitlik golü ise 4. dakikada geldi. Hırvatların golcüsü Mario Mandzukic, skora dengeyi getiren isim oldu.

İKİ TAKIM DA ATAMADI, MAÇ UZADI

Son dakikalara girildiği anlarda bile peş peşe gelen pozisyonlara rağmen top iki takım adına da filelerle buluşmadı. 90'danın 1-1 bitmesi üzerine maç uzatmalara gitti.

Mücadelenin 116. dakikasında Luka Modric'in kullandığı penaltıyı kaleci Schmeichel kurtardı.

Penaltılarda üstünlük sağlayan Hırvatistan turlardı.

RUSYA İLE HIRVATİSTAN KARŞI KARŞIYA

Alınan sonuç sonrasında, İspanya'nın elen Rusya ile Hırvatistan çeyrek finalde eşleşti.

Kaynak: haberinburada