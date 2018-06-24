Seçim Şaibesiyle İlgili Ysk'dan İlk Adım Geldi!
Dünya Kupası Biter Bitmez Vida Gidiyor
Seçimin İlk Sandığı Kapandı, Sadece 2 Kişi Oy Kullandı!
Güney Koreli Futbolcu, Askere Gideceği İçin Maç Sonrası Ağladı
Seçime Şaibe Karıştırmak İsteyenler Yakalandı! İşte Görüntüler
Fenerbahçeli Ozan Yuvadan Uçuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Görevlilere Uyarı: Devlet Memuru Olduğunuzu Unutmayın
Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Adayı Akşener: Hacı Olarak Görevimi Yaptım
Galatasaray, Sırp Futbolcu Alexandar Mitrovic'i Gündemine Aldı
Son Başbakan Binali Yıldırım, Oyunu Kullandı
Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Oyunu Kullandı
Ünlü Sanatçı Sezen Aksu'nun Oy Kullandığı Sandıkta Gergin Anlar
Fenerbahçe'de Localar Kapış Kapış Satılıyor
Oy Kullanan Cumhurbaşkanı Adayı Demirtaş'tan İlk Paylaşım
'her Şey Ülkem İçin' Diyen Nusret, Oyunu Kullandı
Atiba'nın Kaderi Belli Oldu
Selehattin Demirtaş'ın Eşi Başak Demirtaş, Oyunu Kullandı
Merve Boluğur Yeni Sevgilisi Hakan Sabancı'nın Doğum Günü Partisine Katıldı
Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulda Yoğun Güvenlik Önlemi
İlkleriyle Tarihe Geçecek Seçimde, 56 Milyon Seçmen Oy Kullanacak

Dünya Kupası biter bitmez Vida gidiyor

DÜNYA KUPASI BİTER BİTMEZ VİDA GİDİYOR

Beşiktaşlı yönetici, "Vida'ya önemli teklifler var. Dünya Kupası sonuna kadar bir hareket olmaz. Ancak sonrasında Vida'yla yollar ayrılır" dedi.

Tarih : 24 Haziran 2018, 12:40
Puan Ver : Dünya Kupası Biter Bitmez Vida Gidiyor(8/10)4

Hırvatistan formasıyla Dünya Kupası'nda harika maçlar çıkartan Domagoj Vida'ya gelen teklifler, Beşiktaş yönetimi tarafından dikkatle inceleniyor.

Siyah-Beyazlılar, Hırvat stoperi satmaya sıcak bakıyor. Ancak bunun için şartları var. Öncelikle mali açıdan kulübü rahatlatacak bir rakamın verilmesi şart. İkincisi oyuncunun ve teknik yönetimin de bu satışa sıcak bakması. Yönetim oyuncunun bu turnuva sonrasında Beşiktaş'ta kalma ihtimalinin zayıf olduğunu belirtiyorlar.

İşte bir Beşiktaşlı yöneticinin bu konuda yaptığı açıklama:

"İSTEYEN ÇOK TAKIM VAR, BONSERVİS İÇİN NET RAKAM YOK"

"Vida zaten kaliteli bir oyuncu. Beşiktaş'a gelmeden önce de bir çok takım tarafından istenen bir oyuncuydu. Şimdi tekliflar daha da arttı. İsteyen çok takım var ancak rakam konusunda net konuşulmuş bir şey yok. Rakam konusundaki konuşmalar sözlü olarak ortada dolaşıyor. Ancak resmi teklifler var. Sanıyorum Dünya Kupası'ndan önce bir şey sonuçlanmaz. Ancak Dünya Kupasından sonra da Vida, burada kalmaz."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Kupası  Biter  Bitmez  Vida  Gidiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER