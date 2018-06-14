Futbol severlerin tam 4 yıl beklediği Dünya Kupası geldi çattı. Rusya'da düzenlenecek olan zorlu turnuva Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başladı. Arjantin Futbol Federasyonundan Nestor Pitana'nın yönettiği karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM:

1' 2018 Dünya Kupası Arjantinli hakem Nestor Pitana'nın düdüğüyle başladı.

İLK 11'LER

RUSYA: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Golovin, Dzagoev, Smolov

SUUDİ ARABİSTAN: Al-Maiouf, Alburayk, Os.Hawsawi, Om.Hawsawi, Al-Shahrani, Otayf, Al-Dawsari, Al-Faraj, Al-Jassam, Al-Shehri, Al-Sahlawi

RUSYA İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ MAÇLARDAN NOTLAR:

Rusya ve Suudi Arabistan daha önce tarihlerinde bir kez karşılaştı. Ekim 1993'te oynanan hazırlık maçında Suudi Arabistan 4-2 galip gelmişti.Rusya, Sovyetler Birliği dağıldığından bu yana katıldığı üç Dünya Kupası'nda da gruplardan çıkamadı (1994, 2002 & 2014). Ruslar bu üç sezonda da grupta üçüncü sırada tamamladı.Fransa, Dünya Kupası'nı kazanan son ev sahibi takımdı (1998). Dünya Kupası tarihinde bir örnek dışında ev sahibi olan takımların tamamı gruptan çıkmayı başardı. Gruptan çıkamayan tek ev sahibi takım Güney Afrika'ydı (2010).Rusya, Dünya Kupası'nda oynadığı son beş maçta kazanamadı (2B 3M). Rusya'nın Sovyetler'den ayrılmasından bu yana Dünya Kupası'nda elde ettiği iki galibiyet de Afrika takımlarına karşı geldi (6-1 v Kamerun - 1994, 2-0 v Tunus - 2002).Suudi Arabistan, tarihinde beşinci, 2006'dan bu yana ise ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Son üç turnuvada grubu sonuncu tamamlayan Suudi Arabistan, turnuva tarihindeki en iyi derecesini ilk kez katıldıkları 1994 senesinde elde etmişti (son 16 turunda İsveç'e elendiler).

Kaynak: haberinburada