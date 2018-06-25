DÜNYA KUPASI B GRUBUNDA MAÇLAR BAŞLADI! CANLI ANLATIM
Dünya Kupası B Grubunda İspanya ile Fas, Portekiz ile de İran karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de başlayan zorlu karşılaşmalar 0-0 devam ediyor.
Dünya Kupası B Grubu son maçlarla tamamlanıyor. İspanya, Fas karşısında liderlik için sahaya çıkarken, Portekiz ise İran karşısında galibiyet arıyor. B Grubunu lider tamamlayan takım A grubunun ikincisi Rusya ile, B grubunu ikinci tamamlayan takım ise A grubu birincisi Uruguay ile eşleşecek.
İSPANYA-FAS MAÇI CANLI ANLATIMI
1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.
İSPANYA-FAS MAÇININ 11'LERİ
İSPANYA: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Iniesta, Thiago, Silva, Isco, Diego Costa
FAS: El Kajoui, Dirar, Saiss, Da Costa, Hakimi, El Ahmadi, Boussoufa, Amrabat, Belhanda, Ziyech, Boutaib
PORTEKİZ-İRAN MAÇI CANLI ANLATIMI
1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.
PORTEKİZ-İRAN MAÇININ 11'LERİ
PORTEKİZ: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, William, Adrien Silva, Joao Mario, Quaresma, Ronaldo, Andre Silva
İRAN: Beiranvand, Rezaian, Hosseini, Pouraliganji, Hajisafi, Ebrahimi, Ezatolahi, Jahanbaksh, Amiri, Taremi, Azmoun
Kaynak: haberinburada
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