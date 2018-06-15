Juventus'un ilgilendiği Rus yıldız Aleksandr Golovin, Rusya'nın Suudi Arabistan'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konu hakkında açıklamalarda bulundu.

JUVENTUS YANITI

Juventus'un ilgisi hakkında konuşan Golovin, "Juventus'un ilgilisinden onur duydum ve mutlu oldum. Ancak şu an Dünya Kupası'na odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

"Juventus'ta en beğendiğin oyuncu kim?" sorusunun yanıtlayan Rus futbolcu, "Hepsi çok iyi ancak Paulo Dybala en iyisi. Çok yaratıcı bir oyuncu" dedi.

"TÜM TAKIM İYİ OYNADI"

Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup ettikleri karşılaşmayı da değerlendiren 22 yaşındaki futbolcu, "Kendimi galibiyetin mimarı olarak görmüyorum. Tüm takım iyi oynadı. Suudi Arabistan'ın maceraperest olduğunu biliyorduk ve bundan faydalandık" şeklinde konuştu. CSKA Moskova ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Golovin, geçtiğimiz sezon 43 maçta 7 gol attı ve 6 asist yaptı.

Kaynak: haberinburada