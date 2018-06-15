Çağla Büyükakçay Macaristan'da Yarı Finalde!
Real Madrid, Gareth Bale'ın Bonservis Bedelini Belirledi
Dünya Kupası Açılış Maçına Damga Vuran Yıldızdan Juventus'a Yeşil Işık!
Başbakan Yıldırım, Ohal'in Kaldırılacağı Tarihi Duyurdu!
Dev Adım! Barcelona, Muhammed Salah İçin Harekete Geçiyor
Cumhurbaşkanı Adayları Bayramda Miting Mesaisi Yapacak
Muhabir, Fransızca Yasağını Google Translate İle Deldi
Atiker Konyspor, Akhisarspor'la Anlaşamayan Okan Buruk'u Gündemine Aldı
8 Kişinin Bindiği Patpat Devrildi: 2 Ölü, 6 Yaralı
Bakımevinde Darp Dehşeti!
Gökdeniz Karadeniz'e Büyük Onur!
Antoine Griezmann, Geleceğiyle İlgili Kararı Verdi!
Bruma'nın Menajeri Transfer Dedikodularına Son Noktayı Koydu
Ramos, Milli Takım Hocasını Kovan Federasyon Başkanıyla Kavga Etti
Göztepe'den 93. Yıl İçin Görkemli Kutlama!
Bakan Soylu: Suruç'ta Önceden Kurgulanmış Bir Durum Söz Konusu
Saldırının Odağındaki Milletvekili Pkk'nın Suikast Listesindeydi!
Avrupa Liginde Türkiye Bronz Madalya!
Erdoğan: Milletvekilimiz Ağabeyini Pkk'lılar Öldürdü
Fenerbahçe'nin Teknik Direktörlük İçin Düşündüğü İsim Belli Oldu

Dünya Kupası açılış maçına damga vuran yıldızdan Juventus'a yeşil ışık!

DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇINA DAMGA VURAN YILDIZDAN JUVENTUS'A YEŞİL IŞIK!

2018 Dünya Kupası açılış maçına damga vuran Aleksandr Golovin, "Juventus'un benimle ilgilendiğini duydum ve çok mutlu oldum" dedi.

Tarih : 15 Haziran 2018, 01:20
Puan Ver : Dünya Kupası Açılış Maçına Damga Vuran Yıldızdan Juventus'a Yeşil Işık!(7/10)3

Juventus'un ilgilendiği Rus yıldız Aleksandr Golovin, Rusya'nın Suudi Arabistan'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konu hakkında açıklamalarda bulundu.

JUVENTUS YANITI

Juventus'un ilgisi hakkında konuşan Golovin, "Juventus'un ilgilisinden onur duydum ve mutlu oldum. Ancak şu an Dünya Kupası'na odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

"Juventus'ta en beğendiğin oyuncu kim?" sorusunun yanıtlayan Rus futbolcu, "Hepsi çok iyi ancak Paulo Dybala en iyisi. Çok yaratıcı bir oyuncu" dedi.

"TÜM TAKIM İYİ OYNADI"

Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup ettikleri karşılaşmayı da değerlendiren 22 yaşındaki futbolcu, "Kendimi galibiyetin mimarı olarak görmüyorum. Tüm takım iyi oynadı. Suudi Arabistan'ın maceraperest olduğunu biliyorduk ve bundan faydalandık" şeklinde konuştu. CSKA Moskova ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Golovin, geçtiğimiz sezon 43 maçta 7 gol attı ve 6 asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Kupası  Açılış  Maçına  Damga  Vuran  Yıldızdan  Juventus  A  Yeşil  Işık  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER