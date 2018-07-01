DÜNYA KUPASI 2. TURUNDA DEV MAÇ BAŞLADI
Dünya Kupası 2. turunda İspanya ile Rusya karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.
Dünya Kupası son 16 turuna 2. gün maçlarıyla devam ediliyor.
Günün ilk maçında B Grubu lideri İspanya ile A Grubu 2.si ev sahibi Rusya karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan maç, Luzhniki Stadında oynanıyor.
CANLI ANLATIM
1' Hakemin düdüğüyle mücadele başladı.
İLK 11'LER
İSPANYA:
De Gea; Nacho, Piqué, Ramos, Alba; Busquets, Koke; Asensio, Isco; Silva; Diego Costa.
RUSYA:
Akinfeev, Fernandes, Kudryashov, Kutepov, Ignasevich, Zhirkov, Samedov, Kuzyaev, Golovin, Zobnin, Dzyuba
Kaynak: haberinburada
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