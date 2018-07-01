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Dünya Kupası 2. turunda dev maç başladı

DÜNYA KUPASI 2. TURUNDA DEV MAÇ BAŞLADI

Dünya Kupası 2. turunda İspanya ile Rusya karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 17:20
Puan Ver : Dünya Kupası 2. Turunda Dev Maç Başladı(7/10)3

Dünya Kupası son 16 turuna 2. gün maçlarıyla devam ediliyor.

Günün ilk maçında B Grubu lideri İspanya ile A Grubu 2.si ev sahibi Rusya karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan maç, Luzhniki Stadında oynanıyor.

CANLI ANLATIM

1' Hakemin düdüğüyle mücadele başladı.

İLK 11'LER

İSPANYA:

De Gea; Nacho, Piqué, Ramos, Alba; Busquets, Koke; Asensio, Isco; Silva; Diego Costa.

RUSYA:

Akinfeev, Fernandes, Kudryashov, Kutepov, Ignasevich, Zhirkov, Samedov, Kuzyaev, Golovin, Zobnin, Dzyuba

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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