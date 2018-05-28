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Dünya Devleri, Müthiş Golden Sonra Bale'nin Peşine Düştü
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Dünya devleri, müthiş golden sonra Bale'nin peşine düştü

DÜNYA DEVLERİ, MÜTHİŞ GOLDEN SONRA BALE'NİN PEŞİNE DÜŞTÜ

İngiliz basını, Chelsea, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'in Real Madrid'de forma giyen Gareth Bale'nin peşine düştüğünü yazdı.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 15:30
Puan Ver : Dünya Devleri, Müthiş Golden Sonra Bale'nin Peşine Düştü(10/10)6

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in, Lverpool'u geçerek kupaya uzanmasındaki en büyük etken olan Gareth Bale'in peşinde.

Transfer dönemlerinde ismi sürekli Manchester United ile anılan Gareth Bale'in yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak konusu.

3 TAKIM PEŞİNE DÜŞTÜ

İngiliz Express Sport'un haberine göre, Manchester United'ın Chelsea, Bayern Münih ve Paris St Germain'in Bale'i kadrolarında görmek istediğini iddia etti. Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'da, şartların uygun olması halinde Bale'in transferine onay verebilir.

REAL MADRID, NEYMAR'I İSTİYOR

Bale'in Manchester'a transferinden 80 milyon Sterlin gelir elde etmeyi planlayan Real Madrid, eski Barcelonalı Neymar için Paris Saint Germain'in kapısını çalacak.

Bale'in menajeri Jonathan Barnett'in de Real Madrid Başkanı Florentine Perez ile görüşerek Bale'in geleceğini planlamak istiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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