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DÜNYA DEVLERİ EL SIKIŞTI, AYLARDIR DEVAM EDEN KRİZ SONA ERDİ


Dünya devleri el sıkıştı, aylardır devam eden kriz sona erdi
Tarih : 20 Mayıs 2018, 21:50
Puan Ver : Dünya Devleri El Sıkıştı, Aylardır Devam Eden Kriz Sona Erdi(7/10)3

Çin ve ABD arasında bir hafta süren ticaret toplantıları sonunda, iki ülke karşılıklı olarak açıklamış oldukları ek gümrük vergilerini durdurma kararı aldı.

Çin, aradaki ticaret dengesizliğini azaltmak için ABD'den daha çok mal ve hizmet alma sözü de verdi.

GÖRÜŞMELER 5 GÜN SÜRDÜ

Açıklama Pekin yönetiminin en üst düzey ekonomi yetkilisi ve Başbakan Yardımcısı Liu He ile Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Washington'da beş gün süren görüşmeler sonunda yapıldı.

Ortak bildiride "Taraflar Çin'in ABD'den tarım ve enerji ürünleri ithalatında anlamlı bir artışta anlaştı. Bu ABD'nin büyümesine ve istihdamına olumlu katkı yapacak" denildi.

ÇİN BAŞBAKANI ANLAŞMAYI "KAZAN-KAZAN" OLARAK YORUMLADI

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He de anlaşmayı "kazan-kazan" olarak niteledi.

ABD, bu adımın Çin ile arasındaki yıllık 335 milyar dolarlık ticaret açığını kademeli olarak düşüreceğini belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan daha önceki açıklamalarda, ticaret açığını 200 milyar dolar azaltmanın hedeflendiği belirtilmişti. Görüşmeler sonunda yapılan açıklamada ise miktar belirtilmedi. Ancak ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Çin sözünde durmazsa 150 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

MÜZAKERELER DEVAM EDECEK

Taraflar daha önce birbirlerine uygulama tehdidinde bulundukları gümrük vergileriyle ilgili bir bilgi de vermedi.

Çin ve ABD, ticaret konularındaki sorunları "proaktif bir tutumla" çözmek için müzakereleri sürdürme kararı da aldı.

GERİLİMİN FİTİLİNİ TRUMP ATEŞLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına getirdiği yaklaşık 150 milyar dolarlık gümrük vergisine Çin'den misilleme gelmesinin ardından iki ülke arasında ticaret savaşları senaryoları konuşulmaya başlanmıştı.

Trump "Amerika'nın fikri mülkiyetinin Çin tarafından çalınmasını" engellemek adına bu adımı attığını söylemişti.

ABD Çin'den alınan çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirmişti. Çin de buna karşılık ABD'den uçak, soya fasulyesi, otomobil, domuz eti gibi ürünlerin ithalatına ek vergi uygulayacağını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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