Erdoğan, Halkın İdam Çağrısına Yanıt Verdi: Bana Gelirse Ben Bunu Onarım
Sp Lideri Karamollaoğlu'ndan Dikkat Çeken Paylaşım: Erbakan Hocanın Kemikleri Sızliyeah!
Dünya Bankası, Türkiye'ye İlişkin Büyüme Beklentilerini Değiştirdi
İsrail-Arjantin Hazırlık Maçı Protestolar Nedeniyle Ertelendi
Kedisini Döven Kocasını Silahla Vurarak Öldürdü
Ağır Yaralı Kadının Önünde Selfie Çekti, Ülke Ayağa Kalktı
Erdoğan, Terörle Mücadelede Yeni Adresi Belirledi: Sırada Kandil Ve Sincar Var
Sözcü Kalın, Gül-Akar Paşa Görüşmesine İlişkin İlk Kez Konuştu: Erdoğan'ın Bilgisi İle Gittik
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Aydınlılarla Birlikte Zeybek Oynadı
Milli Futbolcu Yunus Mallı: Bizimle İtibara Geçen Kimse Olmadı
Hollanda Başbakanı Rutte Döktüğü Kahveyi Paspasla Temizleyince Alkışı Aldı
Sırp Tenisçi Djokovic, Fransa Açık'a Veda Etti
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin Son Anketlerdeki Oy Oranını Açıkladı: 29-30 Bandında
Mircea Lucescu'dan Medya Eleştirisi: Bizimle Kisme İlgilenmiyor
Terör Örgütü Pkk'nın Çocukken Kaçırdığı 3 Kadın Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
Başkan, Dört Oyuncusuna Kırmızı Kart Gören Hakeme Saldırdı
Milli Takıma Yunus Mallı'nın Golü Yetmedi!
Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurul Kararı Aldı
Barcelona, Messi'nin Önerdiği Yıldızı Transfer Ediyor
Muharrem İnce, Trt'ye Yüklendi: Sadakanıza İhtiyacım Yok

Dünya Bankası, Türkiye'ye İlişkin Büyüme Beklentilerini Değiştirdi

DÜNYA BANKASI, TÜRKİYE'YE İLİŞKİN BÜYÜME BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5, gelecek iki sene yüzde 4 büyümesinin beklendiğini açıkladı.

Tarih : 06 Haziran 2018, 00:30
Puan Ver : Dünya Bankası, Türkiye'ye İlişkin Büyüme Beklentilerini Değiştirdi(7/10)3

Dünya Bankasının "Küresel Ekonomik Beklentiler (KEB)" raporunun Haziran 2018 sayısı "Gelgitlerin Dönüşü" başlığıyla yayımlandı.

DÜNYA EKONOMİSİNİN BU YIL 3,1 BÜYÜYECEĞİNİ TAHMİN ETTİ

Küresel büyüme beklentilerini 5 ay önce yayımlanan KEB raporundaki seviyelerinde tutan kuruluş, dünya ekonomisinin bu yıl geçen sene olduğu gibi yüzde 3,1 büyüyeceği tahmininde bulundu.

KÜRESEL BÜYÜME BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

2016'dan bu yana artış eğilimindeki yatırımlar ve ticaret hacminin zayıflamasıyla finansal şartların sıkılaşmaya devam etmesinin gelecek dönemde büyümeyi baskılayacağına işaret edilen raporda, gelecek yıla ve 2020'ye yönelik küresel büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,9 olarak tahmin edildi.

ARTAN RİSKLER İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR

Raporda, dünya ekonomisinin son 10 yıldır ilk kez dengeli bir büyüme eğilimi yakalamasına karşın artan risklerin istikrarı tehdit ettiği belirtildi.

"2008-2009 KRİZİNE EŞDEĞER KAYIPLARA YOL AÇABİLİR"

Özellikle son dönemde artan korumacılığın büyüme beklentilerine yönelik belirsizliği artırdığı vurgulanan raporda, "Dünya genelinde tarifelerin mevcut uluslararası kuralların izin verdiği ölçüde artırılması, ticarette 2008-2009 küresel finansal krizindekine eşdeğer kayıplara yol açabilir. Bunun özellikle gelişen ve yükselen piyasa ekonomileri için ciddi sonuçları olur." uyarısına yer verildi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BEKLENTİLERİ REVİZE EDİLDİ

Dünya Bankası, KEB raporunda bazı ülkelere yönelik büyüme beklentilerinde kısmi revizyonlar yaptı.

Buna göre, Dünya Bankası ekonomistleri, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini bu yıl için yüzde 4,5, gelecek iki sene için yüzde 4 olarak belirledi. Bir önceki KEB raporunda bu yıl için yüzde 3,5 büyüme öngörülürken, 2019 ve 2020 beklentileri yine yüzde 4 seviyesindeydi.

GELECEK YIL 4,7 BÜYÜME BEKLENİYOR

Kuruluş, mayıs ayında yayınladığı Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme raporunda ise Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,7, gelecek yıl yüzde 4,4 ve 2020 yılında yüzde 4 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Bankası  Türkiye  Ye  İlişkin  Büyüme  Beklentilerini  Değiştirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER