Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5, gelecek iki sene yüzde 4 büyümesinin beklendiğini açıkladı.

Dünya Bankasının "Küresel Ekonomik Beklentiler (KEB)" raporunun Haziran 2018 sayısı "Gelgitlerin Dönüşü" başlığıyla yayımlandı.

DÜNYA EKONOMİSİNİN BU YIL 3,1 BÜYÜYECEĞİNİ TAHMİN ETTİ

Küresel büyüme beklentilerini 5 ay önce yayımlanan KEB raporundaki seviyelerinde tutan kuruluş, dünya ekonomisinin bu yıl geçen sene olduğu gibi yüzde 3,1 büyüyeceği tahmininde bulundu.

KÜRESEL BÜYÜME BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

2016'dan bu yana artış eğilimindeki yatırımlar ve ticaret hacminin zayıflamasıyla finansal şartların sıkılaşmaya devam etmesinin gelecek dönemde büyümeyi baskılayacağına işaret edilen raporda, gelecek yıla ve 2020'ye yönelik küresel büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,9 olarak tahmin edildi.

ARTAN RİSKLER İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR

Raporda, dünya ekonomisinin son 10 yıldır ilk kez dengeli bir büyüme eğilimi yakalamasına karşın artan risklerin istikrarı tehdit ettiği belirtildi.

"2008-2009 KRİZİNE EŞDEĞER KAYIPLARA YOL AÇABİLİR"

Özellikle son dönemde artan korumacılığın büyüme beklentilerine yönelik belirsizliği artırdığı vurgulanan raporda, "Dünya genelinde tarifelerin mevcut uluslararası kuralların izin verdiği ölçüde artırılması, ticarette 2008-2009 küresel finansal krizindekine eşdeğer kayıplara yol açabilir. Bunun özellikle gelişen ve yükselen piyasa ekonomileri için ciddi sonuçları olur." uyarısına yer verildi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BEKLENTİLERİ REVİZE EDİLDİ

Dünya Bankası, KEB raporunda bazı ülkelere yönelik büyüme beklentilerinde kısmi revizyonlar yaptı.

Buna göre, Dünya Bankası ekonomistleri, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini bu yıl için yüzde 4,5, gelecek iki sene için yüzde 4 olarak belirledi. Bir önceki KEB raporunda bu yıl için yüzde 3,5 büyüme öngörülürken, 2019 ve 2020 beklentileri yine yüzde 4 seviyesindeydi.

GELECEK YIL 4,7 BÜYÜME BEKLENİYOR

Kuruluş, mayıs ayında yayınladığı Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme raporunda ise Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,7, gelecek yıl yüzde 4,4 ve 2020 yılında yüzde 4 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Kaynak: haberinburada