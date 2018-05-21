Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Gürsoy, Amazon'un, ABD'de en büyük üçüncü ayakkabı satıcısı ve yıllık cirosunun 176 milyar dolar olduğunu belirterek Türk ayakkabısının, dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından olan Amazon'da küresel anlamda görücüye çıkacağını söyledi.

"TÜRKİYE GEÇEN YIL 769 MİLYON DOLARLIK AYAKKABI İHRAÇ ETTİ"

Süleyman Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya ayakkabı ticaretinin 155 milyar dolar olduğunu, Türkiye'nin kısa vadede buradan 1 milyar dolarlık pay almayı hedeflediğini kaydetti.

Türkiye'nin geçen yıl 769 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı yaptığını belirten Gürsoy, 155 milyar dolarlık pazardan en büyük payı Çin'in aldığını bildirdi. Gürsoy, geçen yıl Türkiye ayakkabı ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin Irak, Rusya ve Almanya'ya yapıldığını söyledi.

"ENDÜSTRİYEL ÜRETİM ARTIRILMALI"

Türkiye'nin, üretimi artırmak için endüstriyel üretime ihtiyacı olduğunu dile getiren Gürsoy, ABD ve Almanya gibi büyük ayakkabı tüketicisi ülkeler ve global markaların Çin, Endonezya ve Kamboçya gibi ülkelerde üretim bantları bulunduğunu, her bir tesiste günlük 150 bin çift ayakkabı üretilebildiğini anlattı.

Türkiye'de öyle bir fabrika olmadığını ve bu üretimi yapacak kapasite bulunmadığını ifade eden Gürsoy, endüstriyel üretimi artırmaları halinde ihracat rakamını çok daha yukarıya çekebileceklerini söyledi.

"BU YIL HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPMAK"

Süleyman Gürsoy, "Bu yıl hedefimiz 1 milyar dolarlık ihracat yapmak. Şu anda Türkiye'de yıllık üretim 380-400 milyon çift. Bunun 200 milyon çiftini kendimiz tüketiyoruz. Geriye kalan 180 milyon çiftini ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Ayakkabıda ihracat kilogram değerin 3,5-4 dolar seviyesinde bulunduğunu, rakamın yüksek olmamasının sebebinin ihracatta terliğin ciddi pay alması olduğunu belirten Gürsoy, ayakkabı ihracatının 2023'e kadar en az 3 milyar dolara çıkması gerektiğini kaydetti.

Emek yoğun olan bu sektörün 280 bine yakın doğrudan çalışanı bulunduğunu, sektörün doğrudan ve dolaylı olarak yarım milyon kişiyi istihdam ettiğini bildiren Gürsoy, sektörün üniversiteye ihtiyacı olduğunu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ayakkabı mühendisliği bölümü açmak için girişimde bulunduklarını söyledi.

"RUSLAR, TÜRKİYE'DE AYAKKABI ALMAK İÇİN ÜRETİCİLERİ KAPI KAPI GEZİYOR"

TASD Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Gürsoy, bu yılın ilk 4 ayında ayakkabı ihracatının 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 24,9 artarak 368 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Söz konusu dönemde Rusya'ya yapılan ayakkabı ihracatının 22 milyon 326 bin dolardan 59 milyon 750 bin dolara yükseldiğini belirten Gürsoy, ilk 4 ayda Rusya'ya ihracatın yüzde 167 artış kaydettiğini, bu dönemde toplam ayakkabı ihracatından Rusya'nın yüzde 16,2 pay aldığını söyledi.

Gürsoy, "Ruslar, şu anda Türkiye'de ayakkabı almak için üreticileri adeta kapı kapı geziyorlar. Ruslardan çok ciddi ayakkabı talebi var." dedi.

Yılın ilk 4 ayında 2017'nin aynı dönemine göre Irak'a yüzde 6,3 düşüşle 32 milyon 543 bin dolarlık, Almanya'ya yüzde 63,6'lık artışla 30 milyon 309 bin dolarlık, Romanya'ya yüzde 18'lik artışla 12 milyon 609 bin dolarlık ve Suudi Arabistan'a yüzde 12,5'lik düşüşle 12 milyon 492 bin dolarlık ayakkabı ihracatı yapıldığını belirten Gürsoy, söz konusu ülkeleri İtalya, Bulgaristan, Cezayir, İspanya ve İngiltere'nin izlediğini bildirdi.

"TÜRK AYAKKABISINA CİDDİ İLGİ VAR"

Süleyman Gürsoy, ayakkabı ihracatını artırmak ve Türk ayakkabısını tanıtmak için TASD'ın yaptığı çalışmalara değinirken, şunları kaydetti:

"Mesela, Rusya'nın önde gelen bir ayakkabı markası ile görüştük, yıllık 10 milyon çift ayakkabı almak istiyor. Decathlon ile görüştük ve 17-18 firmamızı onlarla görüştürdük. TASD olarak Amazon ile görüştük. Amazon, Türkiye'ye giriş hazırlığında... Görüşmede kendilerine neden Türkiye'ye girmek istediklerini sordum. Kendileri, 'gelecek 25 yılın Türkiye'nin yılı olacağını, Avrupalı gibi yaşayan Türklere Orta Doğu'nun gıpta ile baktığını, burasının özellikle Körfez ve Orta Doğu'dan çok ciddi turist alacağını' söyledi. Amazon, Türkiye'den ayakkabı satın almak istiyor. Biz de onlara, onların istediği şartları taşıyan 40 üretici firmanın ismini verdik. Bu firmalarla görüşecekler. Amazon, ABD'de en büyük üçüncü ayakkabı satıcısı. Şirketin yıllık cirosu 176 milyar dolar. Yani Türk ayakkabısı, dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından olan Amazon'da küresel anlamda görücüye çıkacak. Türk ayakkabısına ciddi ilgi var."

Kaynak: haberinburada