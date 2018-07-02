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Dünkü Maçtan Sonra Tribünde Ağlamaya Başladı
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Dünkü maçtan sonra tribünde ağlamaya başladı

DÜNKÜ MAÇTAN SONRA TRİBÜNDE AĞLAMAYA BAŞLADI

Dünya Kupası elçisi Victoria Lopyreva, Rusya'nın İspanya'yı elemesinin ardından tribünde sevinçten ağladı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 13:30
Puan Ver : Dünkü Maçtan Sonra Tribünde Ağlamaya Başladı(9/10)5

FIFA'nın Dünya Kupası elçisi Victoria Lopyreva, Rusya'nın İspanya'yı elemesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

Rus model penaltı atışlarının sona ermesinin ardından sevinç gözyaşları döktü.

GALATASARAY'I ZİYARET ETMİŞTİ

Daha önce Manchester United, Paris Saint-Germain takımlarını da ziyaret eden Lopyreva, 2003 yılında Rusya'da yılın güzeli seçilmişti.

Lopyreva, Galatasaray'ı da ziyaret etmiş ve Türkiye'de hamama gitmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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