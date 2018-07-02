FIFA'nın Dünya Kupası elçisi Victoria Lopyreva, Rusya'nın İspanya'yı elemesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

Rus model penaltı atışlarının sona ermesinin ardından sevinç gözyaşları döktü.

GALATASARAY'I ZİYARET ETMİŞTİ

Daha önce Manchester United, Paris Saint-Germain takımlarını da ziyaret eden Lopyreva, 2003 yılında Rusya'da yılın güzeli seçilmişti.

Lopyreva, Galatasaray'ı da ziyaret etmiş ve Türkiye'de hamama gitmişti.

Kaynak: haberinburada