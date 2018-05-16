Dünya Kupası Hakemi, Şike Nedeniyle Meslekten Ömür Boyu Men Edildi
Beşiktaşlı Tosic, Kulüpten İzin İstedi: Takımdan Ayrılmak İstiyorum
Eski Galatasaraylı Elano, Süper Lige Hoca Olarak Dönüyor
Dün Yapılan Artışın Ardından Benzin Ve Motorine Yeni Zam Gündemde
Kanada Başbakanı'ndan Selamünaleyküm İle Başlayan Ramazan Mesajı
Klinikte Jeneratörden Çıkan Gaz, Stajyer Veterinerin Canını Aldı!
Avrupa Liginde Kupanın Sahibi, Bugün Oynanacak Finalle Sahibini Bulacak
Yunan Golcü Samaras, Samsunspor Küme Düşünce Alacaklarını Kulübe Bağışladı
Konut Fiyatları Düştü! İşte İndirim Yapan 41 Firma
İsmailağa Cemaatinin Marka Davasında Karar Verildi
Bülent Ersoy, Kendisine Hepatit B Diyen Şarkıcı Eylül Metin'den Şikayetçi Oldu
Erdoğan, İngiltere Dönüşü Uçaktan Ramazan Mesajı Verdi
Başakşehir'in Yıldızından Şampiyonluk İtirafı
İsveç'in Ibrahimovic Kararı Resmen Belli Oldu!
Beşiktaş, Talisca'nın Alternatifini Yunanistan'da Buldu!
Arjantin'in Efsanesi İmzayı Attı! İşte Maradona'nın Yeni Takımı
Arap Dünyası Türkiye'den Bir Gün Sonra Niyetlenecek!
İsrail, Türkiye'den Tarım Ürünleri İthalatını Dondurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Musevi Cemaati Temsilcilerini Kabul Etti
Jandarma Karakoluna Roketatarlı Saldırı!

DÜN YAPILAN ARTIŞIN ARDINDAN BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM GÜNDEMDE


Dün yapılan artışın ardından benzin ve motorine yeni zam gündemde
Tarih : 16 Mayıs 2018, 10:00
Puan Ver : Dün Yapılan Artışın Ardından Benzin Ve Motorine Yeni Zam Gündemde(9/10)5

Petrol ve dolar kurunda yaşanan artış depoda yangını büyütüyor. Salı gününden geçerli olmak üzere yapılan benzine 18, motorine 16 kuruş zammın ardından yeni bir zam ihtiyacı daha oluştu. Benzinde 10 kuruş, motorinde 8 kuruş düzeyinde yeni fiyat artışı gündeme geldi. Dolar kuru ve Brent petroldeki artış sonrasında akaryakıtta geçen hafta beklenen zam, dün yapıldı. Bu son artışla akaryakıt istasyonuna ve bölgesine göre değişmekle birlikte benzinin litresi İstanbul'da 6.08 liradan, 6.26 liraya, motorinin litre fiyatı ise 5.51 liradan, 5.67 liraya çıkmış oldu. 14 Nisan'da 16 kuruş artan benzinin litre fiyatı, 9 Mayıs'ta 2 kuruş indirilmişti.

YENİ ZAMLAR GÜNDEMDE

Dolar kuru başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarını etkileyen unsurlardaki artış, yeni zamları da gündeme getirdi. Uzmanların hesaplamasına göre benzinde 10 kuruş, motorinde 8 kuruş yeni bir zam ihtiyacı var.

"HIZLA DEĞİŞİYOR"

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre dolar ve petrolün yukarı doğru hareketini sürdürdüğüne işaret eden uzmanlar, "Dolar kuru, rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar, 4 TL 44 kuruşu gördü. Bu artışla birlikte benzin ve motorindeki zam ihtiyacı biraz daha artacak. Salı günü için benzinde 10 kuruş olan ihtiyaç, gelişmeler sonucu bugün belki 15 kuruşa çıkacak. Sektörde, fiyatlar bugüne kadar görülmediği ölçüde hızla değişiyor. Bir zammı yapıyorsunuz, hemen yeni bir zam ihtiyacı oluşuyor" dedi.

PÜİS AÇIKLAMIYOR

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) akaryakıttaki fiyat değişikliklerini önceden kamuoyu ile paylaşıyordu. PÜİS'in bu uygulamadan vazgeçmesinin ardından taşıt sahipleri de zam ya da indirimle ilgili gelişmelerden haberdar olmak için sosyal medyaya yöneldi.

PETROL 78 DOLARI AŞTI

İran'a yönelik yaptırımlarla son üç yılın en hareketli günlerini yaşayan küresel petrol piyasasında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü dün 78.22 doları, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı da 70.88 doları geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dün  Yapılan  Artışın  Ardından  Benzin  Ve  Motorine  Yeni  Zam  Gündemde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER