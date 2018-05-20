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Dün lig bitti, bugün transferde bomba patladı

DÜN LİG BİTTİ, BUGÜN TRANSFERDE BOMBA PATLADI

Göztepe ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Demba Ba, Beşiktaş ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 17:50
Puan Ver : Dün Lig Bitti, Bugün Transferde Bomba Patladı(9/10)5

Beşiktaş taraftarının sevgilisi Demba Ba, Siyah Beyazlı kulübe geri döndü. Senegalli oyuncunun Beşiktaş'la 2+1 yıllık sözleşmeye imza attığı öğrenildi.

Demba Ba bu sezon Göztepe formasıyla 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Hatırlanacağı üzere 32 yaşındaki oyuncu 2015/2016 sezonu başlamadan Çin'in Shangai Shenhua takımına 13 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmu ve kulübüne ciddi bir kazanç getirmişti.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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