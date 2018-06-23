2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında kozlarını paylaşan Sırbistan ile İsviçre 14. kez karşı karşıya geldi. Sırbistan maça hızlı başladı ve mücadelenin henüz başında 1-0 öne geçti. 5. dakikada sağ kanatta Steven Zuber'den topu kapan Dusan Tadic bekletmeden topu ceza alanına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Aleksandar Mitrovic'in altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Yann Sommer'in sağından ağlarla buluştu!

XHAKA GOLÜ ATIP ARNAVUT KARTALI YAPTI

52. dakikada İsviçre harika gol ile skoru eşitledi: Blerim Dzemaili'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Xherdan Shaqiri'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top Aleksandar Kolarov'dan geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Granit Xhaka'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Vladimir Stojkovic'in solundan ağlarla buluştu. Arnavut asıllı olan Arsenalli yıldız Granit Xhaka, golü attıktan sonra 'Arnavut Kartalı' yaptı.

ŞOVA SHAQIRI DE KATILDI

İsviçre aradığı golü 90. dakikada buldu! Sırbistan'ın yaklaşık 8 adamla rakip kale önünde gol aradığı pozisyonda kendi yarı sahasından çıkan Xherdan Shaqiri, uzun pasta topla buluştu. Ceza alanına girerek Stojkovic'le karşı karşıya kalan İsviçreli yıldız attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Shaqiri de golünden sonra aynı Xhaka gibi 'Arnavut Kartalı' yaparak sevindi.

LICHSTEINER: BENCE SEVİNÇLERİ GAYET NORMALDİ

İsviçre Kaptanı Stephan Lichsteiner, gol sevinçleriyle ilgili konuştu. Tecrübeli sağ bek, "Ülkemizde çok sayıda Arnavut var. Sırbistan ve Arnavutluk arasındaki tarih de biliniyor. Onlar için zihinsel olarak oldukça zor bir maçtı. Bence iyi bir sevinçti. Neden yapmasınlar ki? Bu, onların tarihi. Savaş onlar için zordu. Takımdaki Arnavut bir oyuncunun babasıyla sohbet etmiştim. Bana, geçmişlerini anlattı. Bu, futboldan çok daha fazlası. Savaş onlar için büyük sıkıntılar çıkardı. Maçtan önce de Sırp taraftarlar onları provoke etti. Bence sevinçleri gayet normaldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada