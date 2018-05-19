Kraliyet düğününe geçirdiği kalp ameliyatı yüzünden katılamayan Amerikalı Aktris Meghan Markle'ın babası, "Bebeğim çok güzel görünüyor ve çok mutlu görünüyor" mesajını paylaştı.

Yılın düğününe rahatsızlığı dolayısıyla katılamayan Amerikalı Aktris Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, "Bebeğim çok güzel görünüyor ve çok mutlu görünüyor. Keşke orada olsaydım" şeklinde açıklama yaptı.

MERAKLA BEKLENEN DÜĞÜN SONUNDA GERÇEKLEŞTİ

İngiltere'de merakla beklenen düğünde Prens Harry ve Amerikalı aktris Meghan Markle, Windsor'daki St George Şapeli'nde dünya evine girdi.

MARKLE'IN BABASI GEÇİRDİĞİ KALP AMELİYATI YÜZÜNDEN DÜĞÜNE KATILAMADI

Meghan Markle, babası Thomas Markle'ın geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle düğüne katılamayacağını duyurmuştu. 73 yaşında olan Thomas'ın geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle Meksika'da bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

"BEBEĞİM ÇOK GÜZEL GÖRÜNÜYOR VE ÇOK MUTLU"

Düğüne katılamayan Thomas Markle, "Bebeğim çok güzel görünüyor ve çok mutlu görünüyor. Keşke orada olsaydım. Mutluluklar ve sevgiler diliyorum" şeklinde açıklama yaptı.

PRENS CHARLES EŞLİK ETTİ

Öte yandan düğünde Markle'a Prens Harry'nin babası Prens Charles eşlik etti.

Kaynak: haberinburada