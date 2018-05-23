Galatasaray'ın İstediği Futbolcuyu Göztepe Alıyor
Ünlü Kürt Sanatçı Ciwan Haco Yeni Albümünü Selahattin Demirtaş'a Hediye Etti
Düğünden Sonra Katıldığı Etkinlikte Konuşma Yapan Prens Harry'yi Arı Soktu
Türkiye İçin Üretildi! İşte İlk Uçuş Görüntüleri
Erdoğan Meydanlara İniyor! İşte Startı Vereceği Kent
Eski Sevgilisinin Evine Girip Yataktaki Kadınla Görüntülerini Çekti
Güney Koreli Gazeteciler Kuzey Kore Yolunda! Nükleer Deneme Sahası'nın Boşaltılmasını İzleyecekler
İşkur 5 Bin Yeni Personel Alacak
Gomis'ten Valbuena'ya: Fatih Hoca Seni Çok Beğeniyor
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Adaylarına 500'er Lira Bağış Yaptı
Meclis'in Kavgacı Milletvekilleri Listelere Giremedi
İş Arkadaşına Kalıbının Adamı Değilsin Dedi Tazminatsız Kovuldu
Yaşlı Hastalar Vakit Geçirmek İçin Polikliniklere Gittiği Ortaya Çıktı
S&P'den Merkez Bankasına Uyarı: Faizleri Yükseltin
Benzin Ve Motorinde Ötv İndiriminin Devlete Maliyeti 594 Milyon Lira
Aralarında Türkler De Var! Kadın Mahkumlara 10 Dakikada İdam
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kötü Haber Geldi
Fetö'nün Tsk'daki Kripto Yapılanmasına Operasyon: 70 Gözaltı Kararı
Dizideki 'hayali Davet' Sosyetik Güzeli Kızdırdı
Yargıtay'dan Tüm Çalışanları İlgilendiren Emsal Niteliğinde Karar!

Düğünden Sonra Katıldığı Etkinlikte Konuşma Yapan Prens Harry'yi Arı Soktu

DÜĞÜNDEN SONRA KATILDIĞI ETKİNLİKTE KONUŞMA YAPAN PRENS HARRY'Yİ ARI SOKTU

Cumartesi günü düzenlenen görkemli düğünle Meghan Markle ile evlene Prens Harry'yi katıldığı bir davette konuşma yaparken arı soktu.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 12:20
Puan Ver : Düğünden Sonra Katıldığı Etkinlikte Konuşma Yapan Prens Harry'yi Arı Soktu(7/10)3

Prens Harry ve Meghan Markle, cumartesi günü yapılan düğünlerinin ardından ilk kez karı koca olarak bir etkinlikte yer aldı. Güzel başlayan gün prensi arı sokmasıyla kötü sonlandı.

İLK KUTLAMALARINA KATILDILAR

Balayını erteleyen çift, Prens Charles'ın 70'inci doğum gününü kutlamak için Buckingham Sarayı bahçesindeki kutlamaya katıldı.Prens Harry babasının hayır işlerini öven bir konuşma yaparken kulağından arı soktu.

GÜLENLER ARASINDA EŞİ DE VARDI

Arının kulağını sokmasıyla "O arı beni iyi soktu" diyen Prens Harry, herkesi kahkahaya boğdu. Prense gülenlerin arasında yeni eşi Megan da vardı.

İLGİ ODAĞI OLDU

Diğer yandan törene 590 strelinlik (3 bin 600 TL) Goat marka nude renkli takımıyla katılan Markle, şıklığıyla ilgi odağı haline geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Düğünden  Sonra  Katıldığı  Etkinlikte  Konuşma  Yapan  Prens  Harry  Yi  Arı  Soktu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER