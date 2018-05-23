DÜĞÜNDEN SONRA KATILDIĞI ETKİNLİKTE KONUŞMA YAPAN PRENS HARRY'Yİ ARI SOKTU
Cumartesi günü düzenlenen görkemli düğünle Meghan Markle ile evlene Prens Harry'yi katıldığı bir davette konuşma yaparken arı soktu.
Prens Harry ve Meghan Markle, cumartesi günü yapılan düğünlerinin ardından ilk kez karı koca olarak bir etkinlikte yer aldı. Güzel başlayan gün prensi arı sokmasıyla kötü sonlandı.
İLK KUTLAMALARINA KATILDILAR
Balayını erteleyen çift, Prens Charles'ın 70'inci doğum gününü kutlamak için Buckingham Sarayı bahçesindeki kutlamaya katıldı.Prens Harry babasının hayır işlerini öven bir konuşma yaparken kulağından arı soktu.
GÜLENLER ARASINDA EŞİ DE VARDI
Arının kulağını sokmasıyla "O arı beni iyi soktu" diyen Prens Harry, herkesi kahkahaya boğdu. Prense gülenlerin arasında yeni eşi Megan da vardı.
İLGİ ODAĞI OLDU
Diğer yandan törene 590 strelinlik (3 bin 600 TL) Goat marka nude renkli takımıyla katılan Markle, şıklığıyla ilgi odağı haline geldi.
Kaynak: haberinburada
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