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Duayen sunucu Amerika'da yoğun bakıma alındı

DUAYEN SUNUCU AMERİKA'DA YOĞUN BAKIMA ALINDI

Duayen sunucu Erkan Yolaç, oğlunu görmek için gittiği ABD'de rahatsızlanarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tarih : 06 Haziran 2018, 08:30
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Fenomen yarışma programı "Evet-Hayır"ın sunucusu Erkan Yolaç'a torununun doğumu için gittiği Amerika'da zatürree teşhisi konuldu. Ünlü sunucu Erkan Yolaç, eşi Asuman Yolaç'la birlikte 2 hafta önce Amerika'da yaşayan oğulları Mehmet Yolaç'ın yanına gitti.

BİLİNÇ KAYBI YAŞADI

Amerika'da girip olan Yolaç, yüksek ateş yüzünden bilinç kaybı yaşadı. Hemen hastaneye götürülen Yolaç'ı yoğun bakıma aldılar. Sunucunun tedavisine hala devam ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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