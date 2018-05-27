DUA LİPA, ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE DAMGA VURDU
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Kiev'de düzenlenen Şampiyonlar Ligi öncesinde verdiği konserle beğeni topladı, geceye damga vurdu.
UEFA'nın kulüpler arasındaki en üst düzey turnuvası olan Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaştı. Ancak Dua Lipa'nın maçtan önce sahne alması, zorlu mücadelenin önüne geçti.
DÜNYA GENELİNDE 2,2 MİLYON ALBÜM SATIŞI YAPMIŞTI
Dua Lipa, müthiş sahne şovuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Genç şarkıcı Dua Lipa, dünya çapında 2,2 milyon albüm satışına ulaşmıştı.
YOUTUBE'DA 1 MİLYAR İZLENMEYİ AŞTI
Dua Lipa'nın 'New Rules' isimli şarkısına çektiği klip Youtube'da 1 milyar izlenmeyi aşmıştı.
DUA LİPA KİMDİR?
Dua Lipa, Kiev Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finali öncesi gözlerin pasını sildi. Aslen Kosovalı Arnavut bir ailenin evladı olan Dua Lipa güzelliği ve sahne şovuyla nefes kesti.
GÜZEL ŞARKICI 1995 YILINDA LONDRA'DA DÜNYAYA GELDİ
1995 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya gelen Dua Lipa, aslen Kosovalı.
14 yaşındayken diğer sanatçıların YouTube'daki şarkılarını yazmaya başladığında müzik hayatına başlayan Dua Lipa, 2008 yılında Kosova'ya taşındı.
İLK ALBÜMÜ İNGİLTERE'DE BÜYÜK SES GETİRDİ
Dua Lipa, ilk stüdyo albümünü 2 Haziran 2017'de piyasaya sürdü.
Albüm, İngiltere'nin en iyi 10 single'ı "Be the One" ve "IDGAF" ve İngiltere'nin hit listelerini zorladı.
2018'DE EN İYİ İNGİLİZ KADIN ŞARKICI ÖDÜLÜNÜ ALDI
Albüm "New Rules" da dahil olmak üzere yedi single'ı içerisinde barındırdı.
Lipa'nın ünü, Amerika Birleşik Devletleri'nde altı numaraya kadar ulaştı.
Şubat 2018'de Lipa, British Woman Solo Artist ve British Breakthrough Act için iki İngiliz Ödülü kazandı.
CALVİN HARRİS İLE YAPTIĞI ŞARKI DUA LİPA'YI 1 NUMARAYA TAŞIDI
Nisan ayında, Lipa ve Calvin Harris tarafından yapılan single "One Kiss", Birleşik Krallık Singles Chart'da bir numaraya ulaştı.
Kaynak: haberinburada
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